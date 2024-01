Emmerich: Utensilien für den Sanitärbedarf gestohlen

Emmerich Unbekannte verschafften sich Zugang zum Lagerraum einer Sanitärfirma in Emmerich. Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs.

In der Zeit von Freitag, 19. Januar, um 17.30 Uhr, bis Samstag, 20. Januar, um 10.20 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Sanitärfirma an der Netterdensche Straße ein. Um in das Gebäude zu gelangen, schlugen sie die Glasscheibe eines Fensters zum Aufenthaltsraum ein.

Aus einem Lagerraum der Firma wurden diverse Utensilien für den Sanitärbedarf entwendet. Vermutlich fuhren die Unbekannten mit einem Fahrzeug auf das Firmengelände, um die Beute einzuladen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02833/7830.

