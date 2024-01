Emmerich: Verbotene Waffe im Auto – Verfahren eingestellt

Emmerich Bei einem Leverkusener wurde in Emmerich diese verbotene Waffe im Auto gefunden. Warum er vor Gericht dennoch nicht verurteilt wurde.

Eine Geldstrafe von 250 Euro muss ein 43-jähriger Leverkusener zahlen, dem vor dem Amtsgericht in Emmerich unerlaubter Waffenbesitz vorgeworfen wurde. Das Verfahren wurde gegen diese Auflage eingestellt.

Elektroschocker jahrelang im Handschuhfach vergessen

Im Mai 2023 wurde bei einer Polizeikontrolle an der Grenze in Emmerich im Handschuhfach ein Elektroimpulsgerät, also ein Elektroschocker, gefunden. Und das ohne die erforderliche Kennzeichnung, die nötig ist, damit so ein Gerät überhaupt zugelassen sein kann.

Der Leverkusener ließ sich ein: Das Gerät sei fünf, sechs Jahre im Handschuhfach, seitdem ein Kumpel, ein Jäger, es dort vergessen hatte. Er selbst hatte den Elektroschocker schon vergessen und verneinte deshalb die Frage der Polizei in Emmerich, ob er Waffen mit sich führe. „Ich würde sowas nicht führen, ich brauche es nicht. Es war ja auch nicht versteckt. Ich hätte es aber entsorgen sollen.“ Selten greife er in das Handschuhfach, selbst den Fahrzeugschein habe er unter der Sonnenblende.

250 Euro binnen eines Monats spenden

Zunächst sagte der 43-Jährige noch, dass das Gerät nicht funktionsfähig sei und er auch nicht wisse, wie man es bedient. Laut Gutachten funktionierte die verbotene Waffe, die auch Pfefferspray absondern kann, einwandfrei. Der Leverkusener entgegnete: „Das bezog sich auf die Aussage des Polizeibeamten vor Ort, der sagte, das Gerät funktioniere nicht, es seien keine Batterien drin.“

Nun muss der Leverkusener die 250 Euro binnen eines Monats spenden: „Das sollte ihnen eine Lehre sein, dass man sowas nicht im Handschuhfach führt“, gab ihm die Staatsanwältin noch mit auf den Weg.

