Emmerich: Warum Pferd Otti kranken Senior zu Hause besuchte

Emmerich Über tierischen Besuch freute sich ein Ehepaar aus Emmerich. Pferd Otti steckte die Nüstern durch die Tür – wegen dieses Versprechens.

Stolze 63 Jahre sind Walter (85) und Renate Hermann (84) glücklich verheiratet. Wie das Leben so spielt, blieb das Ehepaar in dieser Zeit nicht von kleinen und großen Schicksalsschlägen verschont. Gerne und gerührt erzählt Renate Herrmann aber die Geschichten, die diese Zeiten für beide leichter gemacht haben.

So stand vor drei Jahren ein besonderes Jubiläum an: die Diamantene Hochzeit. Leider fiel der Festtag in die Zeit der Corona-Pandemie. Eine Feier im Familienkreis war nicht möglich und das Ehepaar war traurig.

Die Überraschung kam aus den Hecken

Aber wofür hat man eine gute Nachbarschaft? Den Ehrentag einfach so vorbeiziehen zu lassen kam gar nicht infrage und so ließ man sich – initiiert von Freundin und Nachbarin Rosi Biermann – eine besondere Überraschung einfallen. Als das Ehepaar Herrmann am Morgen des 21. Mai die Terrasse betrat, staunten sie nicht schlecht: Alles war geschmückt, hinter den Hecken erklang ein Lied und alsbald folgte, ebenfalls aus den Hecken, eine kleine Anzahl an Gästen. Natürlich unter entsprechenden Corona-Maßnahmen. Bei wunderbarem Wetter wurde ein Gläschen Sekt getrunken. Besonders erfreuten die Gesangseinlagen, wobei eine Stimme besonders begeisterte: „Die Dame singt im Kirchenchor und kann so schön singen“, erinnert sich Renate Herrmann.

Am Abend zuvor wurde der Garten in einer heimlichen Aktion geschmückt. Die nachbarschaftlichen Heinzelmännchen mussten jedoch „warten, bis bei uns endlich das Licht ausging“, erzählt Renate Hermann lachend. Das sei dann gegen 23 Uhr geschehen. Bis dahin wurde geduldig ausgeharrt.

Hilfe und Beistand, wann immer er gebraucht wird

Walter Herrmann, der zu diesem Zeitpunkt nur noch über fünf Prozent Sehkraft verfügte, dachte am nächsten Morgen zunächst, es hätte mitten im Sommer geschneit – denn alles war liebevoll mit weißen Blüten dekoriert. „Wir haben hier eine sehr besorgte Nachbarschaft – es gibt immer Hilfe und Beistand, wenn man ihn braucht“, freut sich die Seniorin.

Das Ehepaar Herrmann stammt eigentlich aus Oberhausen, wohnt aber seit 20 Jahren in Emmerich-Speelberg. Vor allem die vielen freundschaftlichen und unterstützenden Kontakte gefallen ihnen sehr. „Es gibt hier einfach nette Menschen – das haben wir hier schon oft erfahren dürfen, das ist schon anders als in der Großstadt.“ Immer wieder würde man gefragt, ob Hilfe benötigt wird.

Die Liebe zu Pferden und Besuche in der Arztpraxis

Walter Herrmann ist zwischenzeitlich schwer erkrankt und wird palliativ betreut – häufige Arztbesuche sind nötig. In der Arztpraxis arbeitet „eine sehr nette junge Angestellte, mit der mein Mann öfter im Gespräch war“, so Renate Herrmann. Bei dieser Gelegenheit erzählte Walter Herrmann von seiner Freude an Pferden, die Sprechstundenhilfe ihrerseits erzählte, dass sie ein Pferd besitze – man kam besonders gut miteinander aus. Die Pferdeliebe von Walter Herrmann rührt übrigens aus frühester Kindheit, als sein Großvater als Bauer Milch mit einem Pferdewagen ausfuhr.

Etwa zwei Jahre ist es her, dass die Mitarbeiterin der Arztpraxis versprach: „Ich komme mal mit dem Pferd vorbei!“ An einem Sonntagmorgen im Oktober 2023 klingelte es bei Herrmanns an der Haustür. „Ich erinnere mich genau. Es klingelte, ich öffnete die Haustür – ein Pferd schaute mich an und ich rief nur ‚Walter, Walter, komm so schnell wie du kannst‘“.

Otti steckte die Nüstern durch die Haustür

Namentlich steckte Pferd Otti die Nüstern durch die Tür – der versprochene Besuch aus der Arztpraxis. Otti und seine Besitzerin blieben etwa eine halbe Stunde – Streicheleinheiten für das Ross gab es selbstverständlich ausreichend. Selbst Renate Hermann, die die Tiere zwar schön, aber auch groß empfindet, streichelte gerne die weichen Nüstern und zur Belohnung gab es natürlich auch einen leckeren Apfel für Otti.

Das werden wir niemals vergessen und können uns gar nicht oft genug bedanken Renate Herrmann - Seniorin aus Emmerich-Speelberg

„Wir waren erstaunt, gerührt, sie hatte es tatsächlich wahr gemacht. Und auch noch an einem Sonntag. Es war eine riesengroße Freude – das Highlight des vergangenen Jahres. Das ist uns so ans Herz gegangen, das werden wir niemals vergessen und können uns nicht oft genug bedanken“, freut sich Renate Herrmann und spricht damit sicherlich auch Ehemann Walter aus dem Herzen.

