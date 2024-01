Karneval Emmerich: Was bei der Ordensverleihung in Praest schiefging

Praest/Millingen Gelungene Karnevalssitzung des 11er Rats Praest in Millingen. Fauxpas bei der Ordensverleihung sorgte für herrliche Lacher.

Super Stimmung auf der 40. Sitzung des Praester 11er Rats. Närrinnen und Narren von Berg bis Elten trafen sich zum 2. Mal im Saal Jonkhans in Millingen. Stolz erzählte Präsident André Opgen-Rhein, dass innerhalb von nur 30 Minuten alle Plätze ausverkauft waren. Er war dankbar, bei Wirtin „Anna“ Ankica Delic feiern zu können. Gemäß dem Motto „Mit Spaß und Radau, feiern Praester Narren am Bau!“ war die Saaldeko und etliche der Besucher waren als Bauarbeiter kostümiert. Schließlich teilte die Baustelle an der Hauptstraße lange das Reeser Dorf.

Verwechslung bei der Ordensverleihung: Präsident hatte seine Brille nicht auf

Viele Narren waren als Bauarbeiter verkleidet. Die Baustelle in Millingen wurde im Sitzungsmotto aufgegriffen; auch auf der Bühne. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Bauarbeiterinnen im Karohemd, mit Werkzeuggürtel, auf schmutzig geschminkt, stellten sich als die ehemaligen Bon Amis heraus. Diese früheren Praester Funken feierten begeistert ihre Nachfolgerinnen, die Viladas. Auch der Piratentanz der Dancing Queens, die noch vergangenes Jahr als Kindergarde unterwegs waren, wurde vom Publikum beklatscht – ebenso die Ordensverleihung für die DJs, die ihr gutes Händchen für Musik und Technik bewiesen.

Der Saal Jonkhans war in 30 Minuten ausverkauft für die Sitzung am Samstag. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Als das Prinzenpaar Steffen I. und Thorsten I. samt Garde und Geck auf der Bühne stand, gab es eine Prinzenverwechslung bei der Ordensverleihung: der Präsident trug seine Brille nicht. Er erntete damit viel Gelächter. Köstlich. Prinz Thorsten erging es ebenso, als er bat, den Foto-Pappaufsteller mit Prinzenbild vor Ort zu lassen, denn „Das erste Paar ist auf Tournee durch irgendwelche Wohnzimmer oder so…“

Dörmakar sorgten für Stimmung

Ausgelassen feierten die Narren bei Jonkhans den Praester Sitzungskarneval. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Mit dem Gardetanz erreichte die Stimmung im Saal den ersten Höhepunkt. Lautstark forderten die Narren „Zugabe!“ Michael Kühn kommentierte „Mega-Auftritt der Garde“. Die EKV Diamonds in ihren sommerlichen Farben brachten frischen Tanzwind auf die Bühne. Großen Jubel, besonders von den Männern, bekam das Millinger Männerballett rund um Schützenkönig Max Manger. Wie immer wurde von den Moderatoren Nicolas Epping und Jörg Pollmann die „Zugabe freigegeben“.

Für das amtierende Praester Schützenkönigspaar, Joko und Martina Wolters, sowie für die beiden Prinzen war es ein Leichtes, in einem Spiel in drei Minuten auf der Bühne alle Bauklötzchen zu verbauen. „Wenn Ihr in Deutschland für die Baustellen zuständig wäret, hätten wir viel weniger davon“, kommentierte einer der Moderatoren. Der Stimmung erreichte den zweiten Höhepunkt mit dem Auftritt von Dörmakar – Mitsingen erwünscht bei der beliebten Partyband! Auf der Aftershow-Party feierten die närrischen Gäste noch lange gesellig weiter.

Ausgelassen feiern die Narren am 13.Januar 2024 auf der Sitzung des Sitzung 11er Rat Praest im Saal Jonkhans Rees Millingen.Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE FotoServices Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

