Emmerich: Weißen Mercedes beschädigt – Täter flüchtet

Emmerich Die Polizei des Kreises Kleve meldet eine Unfallflucht in Emmerich. Ein Mercedes wurde beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Am Donnerstag, 12. Januar, kam es zwischen 17 und 18.45 Uhr an der Örtlichkeit „Alter Markt“ in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 53-jährige Halter einer weißen Mercedes Benz C-Klasse, musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen am hinteren linken Kotflügel feststellen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen und aufgrund des Schadensbildes, geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Schaden beim Öffnen einer Autotür entstanden sein könnte. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen sollen sich melden

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen.

