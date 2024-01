Emmerich: Wilder Westen kehrte ein beim Grün-Weiß-Karneval

Emmerich Beim Grün-Weiß-Komitee flogen die Cowboy-Hüte. Das waren die Höhepunkte auf der Karnevalssitzung im Kapaunenberg in Emmerich.

Spätestens als das Howdy gesprochen war, verwehten alle Steppenläufer. Aus leerer Ödnis ward ganz schnell ein Saloon der Extraklasse. Seine hölzernen Türen schwangen auf und wieder zu, um Vereinsvertreter und Gäste vom ganzen Niederrhein zu empfangen. Kurzum zog eine heiße Brise Wilder Western durch den Emmericher Kapaunenberg.

Dem Motto „Wanted: Jeck or Alive“ gerecht geworden

Grund dafür war die diesjährige Karnevalssitzung des Grün-Weiß-Komitees (GWK). Ihr Motto „Wanted: Jeck or Alive“ ließ Platz für allerlei Kostümideen. Darunter natürlich hauptsächlich Cowboys, deren Hüte sich unter die Narrenkappen mischten. Legten die Akteure eine gute Show ab, durften die auch mal in die Höhe fliegen. Anlass gab es allemal. Besonders bei denen, für die die Sonne immer im Zenit steht.

Die Freude steht diesen jungen Funken ins Gesicht geschrieben. So soll es sein. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Breit lächelnd marschierte eine Nachwuchsgruppe nach der anderen durch den Saloon. So auch die Trio Girls des GWK samt grüner Tüllröckchen. Erst tanzten sie zu Bruno Mars, was die Zuschauer auf den gleichnamigen Planeten katapultierte. Gerade akklimatisiert, ging es dann per Moonwalk weiter durch die Galaxie. „Es freut mich so sehr, dass wir tollen Nachwuchs haben. Ihr seid die Zukunft, danke dafür“, strahlte GWK-Vereinspräsident Daniel Glaser.

Narren kletterten auf die Stühle

Mitsingen und klatschen: Diese Närrin ist bei Grün-Weiß voll dabei. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Im zügigen Galopp ging es dann auch schon weiter mit den Männern, auf die wohl das höchste Kopfgeld ausgesetzt war. Wen würde man auf einer Karnevalssitzung schließlich mehr wollen als die zwei Prinzen? Das Publikum scharrte also die Hufe, bis die Türen des Saloons erneut aufschwangen. Unter grünem Leuchthimmel schritten Steffen I. und Thorsten I. samt Garde durch die Reihen.

Wir lieben und feiern den Karneval, egal wer wir sind. Wirklich jeder ist willkommen. Hauptsache es wird super bunt und richtig fröhlich Dominik Kilch - Geck-Präsident

Cowboyhut statt Narrenkappe war am Freitag am Kapaunenberg oftmals angesagt. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Wenn man von vornherein auch nie weiß, wer von den beiden das Wort ergreift, so lag die Entscheidung diesmal bei einem tierischen Orakel. Schon den ganzen Abend durch den Saloon geschwirrt, nahm ein großer Schmetterling auf der Hand von Thorsten I. Platz. „Gut, ich versuche mich jetzt so wenig wie möglich zu bewegen“, lachte der Prinz. Bis zum Gardetanz funktionierte das auch ganz gut. Als hätten sie ihre Revolver mit Stimmungsbomben geladen, katapultierte sich diese auf den Hochpunkt. Kein Karnevalist blieb im Sattel, alle kletterten sie auf die Stühle.

Der Karneval hat den Kapaunenberg in diesen Tagen im Griff. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

500 Euro an Spenden gesammelt

„Wir lieben und feiern den Karneval, egal wer wir sind. Wirklich jeder ist willkommen. Hauptsache es wird super bunt und richtig fröhlich“, traf Geck-Chef Dominik Kilch mit seinen Worten genau ins Bullseye. Die Grün-Weiß-Sitzung zeige erneut, wie tragend das Ehrenamt in Emmerich ist. Etwas, auf das die Narren besonders stolz sein können. Außerdem auf eine Spendensumme für Regenbogen Duisburg, die das Komitee am Abend gemeinsam mit seinen Gästen sammelte. 500 Euro landeten im Topf.

Gute Stimmung herrschte auf der Grün-Weiß-Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Was im Wilden Westen nicht fehlen darf, sind Duelle. Als zwei junge Tänzerinnen auf die Bühne schritten, hätte beinahe eines entstehen können. Letztlich entschieden sie sich jedoch für das Gegenteil und lieferten als Dancing Duo ab. Neben ihnen fanden Akteure von weit, weit her zur Sitzung. Oberhausener Tanzcourps sowie Kolping Wesel brachten eine lange Stange Stimmungs-Dynamit mit. Durch die kurze Zündschnur dauerte es nicht lange, bis die Hüte flogen.

Starke Show von No Limit

Einem geschenkten Gaul schaut man schließlich nicht ins Maul. Akteurin Sabrina Haffe setzte ihr Pferd zwischen all den Tanzeinlagen aufs gesprochene Wort. Mit Gesangseinlagen, begleitet von kleiner Ukulele, wickelte sich ihr Lasso um die ein oder andere Lachmuskulatur.

Emmerich: Schöne Karnevals-Bilder von der Grün-Weiß-Sitzung Emmerich: Schöne Karnevals-Bilder von der Grün-Weiß-Sitzung Tolle Stimmung bei Grün-Weiß Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Ein weiteres Highlight, das mehr als Wanted war, bildete die Tanzgruppe No Limit. Leiter Thorsten I. saß diesmal zwar zwischen dem Fußvolk, war durch eine detailgetreue Maske jedoch trotzdem irgendwie vertreten. Die schönsten Frauen, die wohl je an der Seite von James Bond spielten, packten eine unglaublich starke Show aufs Parkett. Spätestens dort sollte sogar der Sheriff seine Marke abgelegt und einfach jeck geworden sein. Letztlich stachen glücklicherweise nicht die Kakteen ins Auge, sondern ein jeder Programmpunkt der gelungenen Nacht im Saloon.

