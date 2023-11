Emmerich: Wo eine weitere Fahrradstraße entstehen soll

Emmerich Emmerich hat eine lange Liste von Maßnahmen im Nahverkehrskonzept stehen. Was neben einer neuen Fahrradstraße noch angegangen wird.

Emmerich hat sich ein Nahmobilitätskonzept auferlegt. Wie hier der Stand ist und wie es weitergeht, das legt die Verwaltung der Politik für die die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz am Dienstag, 28. November, 17 Uhr, im Ratssaal des Rathauses, dar. Interessant hier: Die Fahrradstraße an der Burg- und Wallstraße soll mit einer kleinen Unterbrechung am Größen Löwen über die Hühnerstraße gen Kleiner Löwe fortgeführt werden.

Deshalb wurde die Hühnerstraße ausgewählt

„An beiden Straßeneingängen sollen neben der anzuordnenden Beschilderung Bodenpiktogramme auf die Verkehrssituation hinweisen. Zusätzlich werden die Markierungen durch zwei Fahrradpiktogramme auf der Fahrbahn in der Mitte der Hühnerstraße ergänzt. Die vorhandene Fahrradstraße um den Bereich zu ergänzen bietet sich hier an, um von dem Stadteingang an der Mennonitenstraße eine geeignete Routenführung für Radfahrende herzustellen. Die Erweiterung radfahrerfreundlicher Vorrangwege in der Innenstadt kann perspektivisch auch im Sinne einer Fahrradzone eingerichtet werden. Im Innenstadtbereich bieten sich dafür noch weitere Straßen an, die dem Radverkehr so den Vorrang einräumen könnten“, heißt es in der Vorlage.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Flusskreuzfahrtschiffe können jetzt besser anlegen

Emmerich: Bewerbungsphase für Seniorenvertretung verlängert

Rees: Friedhof feiert 200-jähriges Jubiläum

Isselburg: Wohngemeinschaft Louise in Anholt ist bald bereit

Der Große Löwe sei als Platz und mit seinem Shared-Space-Charakter, also einer Gemeinschaftsfläche, und den vielen vorhandenen Parkplätzen wenig geeignet für eine Fahrradstraßenregelung, daher werde die Straße nicht einfach fortgeführt, sondern im weiteren Verlauf ergänzt.

Querungshilfen der B220 vor der Autobahn sollen 2024 kommen

Die Verwaltung legt drei Maßnahmentabellen vor zu den Themen Fußverkehr, Radverkehr und Verkehrsknotenpunkte. Bei den Verkehrsknotenpunkten sind von 40 Maßnahmen 18 umgesetzt; 18 befinden sich in Planung, eine ist nicht umsetzbar und drei müssen auf die Betuwe warten, wobei bei weiteren in Planung befindlichen Maßnahmen auch die Betuwe eine Rolle spielt. Etwa die Querung der Mennonitenstraße für Radfahrer entlang des Ostwalls. Diese wird als unsicher eingestuft, weil auf der gegenüberliegenden Seite der Radweg in zwei Richtungen freigegeben ist. Im Zuge des Betuwe-Ausbaus ist hier aber ein großer Kreisverkehr vorgesehen.

Als unsicher wird die Querung für Radfahrer an der Ecke B7/Borgheeser Weg/Jurgensstraße eingestuft. Hier steht im Plan ein Ausbau in den Jahren 2025/2026. Schon Anfang 2024 soll Abhilfe an der Ecke Hüthumer Straße/B220/Kapellenberger Weg geschaffen werden. Die Querung an dieser Stelle ist bei oft hohem Verkehrsaufkommen für Fußgänger und Radfahrer problematisch. Hier sollen Querungshilfen vor den Abbiegespuren entstehen.

Querungshilfe am Nonnenplatz zum Brink in 2024 vorgesehen

Bei den 56 Radverkehrs-Maßnahmen sind 22 umgesetzt, 22 in Planung, sieben im Betuwe-Wartestand und sechs nicht umsetzbar. Hier wird wie berichtet bald der Lückenschluss des Radweges an der Netterdenschen Straße nahe des A3-Anschlusses Emmerich Ost angegangen. Geprüft wird zum Beispiel, ob an der Hafenstraße ein Radschutzstreifen errichtet werden kann, da Radfahrer bei dem hohen Verkehrsaufkommen sich hier unsicher fühlen könnten. Und zwar an der Stelle, wo sie auf die Fahrbahn geführt werden. Auch geprüft wird, ob an der Pionierstraße zwischen Reeser Straße und Haus-Wenge-Weg ein Radschutzstreifen markiert werden kann, da es hier weder Geh- noch Radweg gibt.

Beim Fußverkehr sind von 17 Maßnahmen drei umgesetzt, zwölf in Planung und zwei müssen die Betuwe abwarten. Am Nonneplatz soll in 2024 eine Querungshilfe geschaffen werden, weil der Übergang zum neuen Brink-Schulgebäude als unsicher eingestuft wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg