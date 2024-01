Emmerich: Zwei Verletzte bei Unfall auf der A3 bei Elten

Emmerich-Elten Die Einheit Stadt der Feuerwehr Emmerich musste zu einem Unfall auf der A3 ausrücken. Zwei Personen wurden Donnerstagnacht verletzt.

Einsatz für die Kameraden der Einheit Stadt in Elten: Am Donnerstagabend um 23.44 Uhr wurden die Blauröcke der Freiwilligen Feuerwehr Emmerich zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Niederlande kurz vor die Anschlussstelle Emmerich-Elten alarmiert.

1,5 Stunden im Einsatz

Vor Ort war es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt, die bereits durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Nachdem die Einsatzstelle abgesichert und ausgeleuchtet war, wurden aus den beiden verunfallten Pkw auslaufende Betriebsmittel durch die Feuerwehr abgestreut.

Nach gut 1,5 Stunden konnte die Einsatzstelle der Autobahnpolizei übergeben werden.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Polizei fahndet nach Verbrecher-Trio – das ist der aktuelle Stand

Rees: Wer die historische Villa Flora gekauft hat

Rees: Erste-Hilfe-Kurse für Hunde und Katzen sind gefragt

Emmerich: Nach fünf Rohrbrüchen gute Nachricht für Anwohner Groendahlscher Weg

Kreis Kleve: Was es mit der Volkszählung Mikrozensus auf sich hat

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg