Emmericher Landfrauen lockten zum Büchermarkt

Emmerich/Rees Landfrauen in Emmerich, Rees oder im Kreis Kleve stellen einiges auf die Beine. Warum die Verbände in allen Lebenslagen relevant sind.

„Wir sind einfach Frauen, die auf dem Land leben“, sagt Gaby Scheers. Sie ist Emmericher Ortsvorsitzende der Landfrauen. Sie und ihr Team sehen sich als aktive Frauen vom Land. Dem Vorurteil, dass nur in der Landwirtschaft tätige Frauen dem Rheinischen Landfrauenverband beitreten können, widersprechen sie. Nicht nur im Emmericher, auch in den Reeser, Halderner und weiteren Ortsvereinen treffen sich Frauen jeder Lebenssituation, jeden Alters und Berufes, tauschen sich aus und schließen dabei Freundschaften.

Nach neuer Lektüre stöbern war am Freitag in Praest angesagt. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Jahresprogramme von Orts-, Kreis- und übergeordnetem Rheinischen Landfrauenverband sprechen die verschiedensten Interessen und Bedürfnisse an. Ein Termin dabei war der Bücher-Flohmarkt in Emmerich-Praest. Dort tummelten sich am Freitagabend ab 19 Uhr im Saal des Jugendheims zahlreiche Frauen aus der Region Kleve um bei den angebotenen Büchern fündig zu werden. Die Anbieterinnen hatten die Bücher schon am Vortag zur Präsentation abgegeben. Die kreativen Emmericher Landfrauen entlasteten Händlerinnen und Käuferinnen, indem alle Bücher mit Nummer und Preis ausgezeichnet waren. An der Kasse wurden die Preise zusammengerechnet und die Nummern zur Abrechnung mit den Verkäuferinnen notiert.

Nach Genres sortiert, konnte, wer wollte, gezielt im Angebot suchen. Aber welche der lesebegeisterten Damen wollte das schon? Viel zu verlockend waren Bücher und Preise. Mutter Ursula Walter und Tochter Ute Adems aus Kranenburg hatten jeweils 20 Bücher im Angebot. Denn „Bücher kann man nicht wegschmeißen.“ Beide hatten nicht widerstehen können und sich mit neuen Büchern eingedeckt. Sie waren, wie alle anderen, sehr angetan von der freundlichen Atmosphäre, der guten Organisation und der liebevollen Tischdekoration.

Interessante Gespräche nicht nur über Bücher

Vielleicht kamen Anregungen für diese aus dem Kurs „Frühlingsfrische Tischdeko und farbenfrohe Gemüsegerichte“, den im Januar der Bezirksverband Kleve veranstaltete? DIY-Anleitungen – Do it yourself (Mach es selbst) – in angebotenen Ratgebern deckten viele Themen des Alltagslebens ab. Von Traumdeutung bis Stricken, von englischem Wörterbuch über französische Vokabeln, Kinder- oder Hundeerziehung, Basteln und Nähen, denn: „Eine Bluse macht noch keinen Sommer“, wie Guido M. Kretschmer Buch hieß.

An Erlebnissen wie in Christoph Peters „Dorfroman“ oder Klaus Hells „Wintersturm“ können die neuen Besitzerinnen jetzt teilhaben. Selbstgebackenes Fingerfood wurde angeboten. Damit und mit Wein machte es sich manche Besucherin gemütlich um Bücher anzulesen. Es entwickelten sich interessante Gespräche – nicht nur über Bücher.

Der Büchermarkt ist einer von vielen Terminen im Kalender der Landfrauen in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Blick auf den Ortsverband Rees und den Kreisverband

Auch die Leiterin des Reeser Ortsverbandes, Beatrix Opgen-Rhein war dabei. „Ich mache jetzt mal Buchexperimente. Für ein bis zwei Euro kann ich nichts verkehrt machen“, meinte eine andere Leseratte und zeigte auf ihren Bücherstapel. Birgit Nass, Ortschefin der Landfrauen in Haldern, schwärmte vom letztjährigen Cocktailabend, wo Profi Tim Möllmann den Damen von 35 bis 85 Jahren das Mixen beibrachte. Er steht natürlich auch im 24er-Ortsprogramm.

Das Programm des Kreisverbandes erstreckt sich von „Erste Hilfe für Baby und Kleinkind“ über Kreativseminare bis zur Werksbesichtigung bei Lemken (Hightech-Landmaschinen), Vorträge über Beziehungen in Familien, Wanderungen, Radtouren, Reisen. Der große Ostermarkt am 9. und 10. März in und um Haus Riswick in Kleve wird organisiert.

75-Jähriges steht bevor

Der Landesverband bietet unter anderem zertifizierte Seminare, auch online, zur Agrar-Bürofachfrau, für Ehrenamtliche und Frauen in der Politik an. Wie eine Teilnehmerin sagte „die Landfrauen stellen was auf die Beine. Sie helfen sich gegenseitig.“ Genau das zeigt sich nicht nur in den Angeboten, sondern auch in der Entwicklung und Ausführung im Ortsverband. Jede bringt sich nach ihren Interessen, Kenntnissen und Fertigkeiten ein. Besonders im Leitungsteam, das mit viel Engagement und Freude bei der Sache ist und sich bereits Gedanken zu Aktionen zum 75. Geburtstag des Emmericher Ortsverbandes in diesem Jahr macht.

