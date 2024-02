Emmericher/Rees: Das sind die beliebtesten Reiseziele

Emmerich/Rees Reisebüros in Emmerich und Rees berichten von steigendem Fernweh. Diese Reiseziele sind besonders beliebt für die Osterferien 2024.

Die Bürger setzen ihre Segel auf Reiselaune und schippern Richtung alter Muster. Wo während der Pandemie Tourismus innerhalb Deutschlands boomte, schmerzt nun wieder das Fernweh. Sonnige Fleckchen außerhalb der Heimat locken besonders für die anstehenden Osterferien. Die Koffer in Emmerich und Rees gepackt, gehts für viele in die goldene Mitte.

„Die Leute wollen raus, aber allzu fern soll es auch nicht sein“, erklärte Maria Daniels vom Emmericher Reisebüro Poot. Ziele, die wenige Stunden Flugzeit fordern, sind daher besonders beliebt. Darunter europäische Inselgruppen wie die spanischen Balearen. Ob Partymeile oder ruhiges Plätzchen in der Natur: „Das ist eben der Allzeit-Klassiker, dort ist ja auch für jeden was dabei.“

Die Wetter-Garantie ist gefragt

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: So teuer wird Wildpinkeln in der Stadt

Emmerich: Neues Angebot für psychologische Beratungen

Rees: Seltene Einblicke indie alte Ziegelei in Rees-Empel

Kreis Kleve: Hier können Narren Altweiber feiern

Isselburg: Protest gegen Abholzungen an der Aa

Besonders Familien buchen aktuell ihre Auszeit für die Osterferien. Die Jüngsten können sich an Strand oder Hotelpool austoben, während die Eltern in der Sonne brutzeln. Freizeitplanung scheint gar nicht mal so schwer, wenn von vornherein das Wetter steht. Die geringe Risikobereitschaft der Reiselustigen bestätigt auch Daniels: „Orte, die sozusagen eine Garantie darauf haben, dass es warm und sonnig ist, sind fast ausschließlich gefragt.“ Der Urlaub ist zu kostbar, um im Regen stehen gelassen zu werden.

Man merkt, dass die Menschen wieder frei reisen können und das auch wollen. Am liebsten eben in die Sonne Maria Daniels - vom Emmericher Reisebüro Poot

Kein Wunder also, dass der Trend, der sich über die vergangenen Jahre aufbaute, abflacht. Während Corona der Hit, sinkt der Tourismus innerhalb der eigenen Landesgrenzen. „Man merkt, dass die Menschen wieder frei reisen können und das auch wollen. Am liebsten eben in die Sonne“, teilte Daniels ihre Expertise. Dem launenhaften Aprilwetter entflohen, setzen die Bürger auf das Höchstmaß an Entspannung. Daher buchen die meisten gleich das Vollpaket.

Griechenland-Reisen erleben einen Boom

„Allinclusive darf es eigentlich fast immer sein“, nickte Gülbin Agaoglu, Mitarbeiterin bei Ala Turka Emmerich. Für das leibliche Wohl rund um die Uhr gesorgt, kann die Seele bestens baumeln. Vor allem in Urlauben, die sich vorzugsweise innerhalb des Resorts abspielen. „Beispielsweise wenn die Kunden nach Ägypten oder in die Türkei fliegen, was aktuell wieder super gefragt ist“, so Agaoglu. Wenn die Kosten auch gestiegen sind, so sind diese noch deutlich preiswerter als der Urlaub vor der eigenen Hautür. Da kann ein Großteil der Ferien- auch gleich Reisezeit sein.

Palma de Mallorca oder andere Orte auf diesen Breitengraden: Die Menschen wollen für ihren Osterferien-Urlaub eine Wettergarantie. Foto: Clara Margais / dpa

Während das Interesse an den Klassikern langsam wieder überwiegt, erlebe Griechenland einen wahren Boom. „Extrem steigendes Interesse, wirklich der Renner momentan“, führte Stefanie Hove vom Reeser Reisebüro Schwarzkopf aus. Da kommen neben Familien vor allem Paare auf ihre Kosten. Antike Stätten sind da aber nur der Bonus des eigentlichen Ziels : „Strandurlaub steht auf jeden Fall im Vordergrund.“

Kreuzfahrten sind wieder gefragt

Für die meisten darf es aber nicht nur ans, sondern gleich aufs Meer gehen. So schäumt das Interesse an

Trotz Corona: Kreuzfahrten im Mittelmeer starten wieder Kreuzfahrten

auf. In den Vorjahren ebbte das Interesse an Schiffsreisen beinahe gänzlich ab. „Umso glücklicher sind wir, dass es dieses Jahr endlich wieder auf einem Hoch ist. Man merkt, dass sich die Leute und der Betrieb nun erholt haben“, bestätigte Hove.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg