Emmericher Schützen sind die erfolgreichsten Sammler in NRW

Emmerich Über 14.000 Euro sind für die Kriegsgräberfürsorge zusammengekommen. Warum gerade die polnischen Emmericher besonders spendabel sind.

Das war ein dicker Scheck, den Bürgermeister Peter Hinze am Donnerstagabend der NRW-Geschäftsführerin des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK), Jana Moers, überreichen konnte. 14.613,73 Euro haben die Bruderschaften und Vereine aus der Rheinstadt im Herbst für die Kriegsgräberfürsorge gesammelt. Und das ist NRW-weit Spitze! „Die Emmericher Schützen sind die erfolgreichsten Sammler in ganz NRW“, sagte Jana Moers unter lautem Jubel beim Neujahrsempfang in PAN-Kunstforum.

Hunderte Sammler waren unterwegs

Hans-Jürgen Gorgs, Vorsitzender der Emmericher Schützengemeinschaft, ist stolz darauf, dass die Haussammlungen in Emmerich so gut funktionieren. Acht Schützenvereine würden jeweils 30 bis 40 Sammler stellen, die im November von Haustür zu Haustür gehen, um bei Privatleuten und Unternehmen Spenden für die Pflege von Gräbern zu sammeln. Vor allem die polnischen Bewohner von Emmericher würden fleißig spenden, sagt Gorgs. Er vermutet, dass die polnischen Emmericher, die oft religiös seien, diesbezüglich belesener sind und wissen, worum es bei der Sammlung geht.

Den Begriff „Kriegsgräberfürsorge“ überdenken

Im Gespräch mit Jana Moers gab Hans-Jürgen Gorgs der Geschäftsführerin des VDK mit auf den Weg, dass man über die Bezeichnung „Kriegsgräberfürsorge“ überdenken sollte. Mittlerweile könnten viele Menschen mit diesem Begriff nichts mehr anfangen. Man müsse mehr Aufklärung leisten, warum diese Spenden so wichtig sind. „Mittlerweile haben wir ja wieder neue Kriegsgräber, in Israel, in der Ukraine“, so Gorgs.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich/Rees: Kosten-Hammer oder Rückzahlung bei der Stromrechnung?

Rees: Deichgräf greift zum Hochwasserschutz die Initiative – Gefahr in Verzug

Emmerich: NRZ-Leser unterstützen SOS-Kinderdorf mit Spende

Isselburg: Das müssen die Narren zum Karneval wissen

Kreis Kleve: Diesen Service bietet die Caritas zum Stromsparen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg