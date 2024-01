Energie: Auftakt-Termin für das Quartierskonzept Haldern

Rees-Haldern Die Stadt Rees lädt zur Auftaktveranstaltung für das energetische Quartierskonzept Haldern ein. Welchen Nutzen Bürger davon haben.

Nach einem erfolgreichen Auftakt für den Stadtkern Rees lädt die Stadt Rees zur zweiten Auftaktveranstaltung zum integrierten energetischen Quartierskonzept für das Quartier Haldern ein. Alle Anwohner, aber auch interessierte Bürger außerhalb des zu untersuchenden Gebiets, sind für Dienstag, 30. Januar, ab 19 Uhr in das Pfarrheim St. Georg an der Gerhard-Storm-Straße 1 in Haldern eingeladen.

Die Erstellung des integrierten energetischen Quartierskonzepts wird von der KfW über das Programm Energetische Stadtsanierung gefördert. Dabei werden der Gebäudebestand unter energetischen Gesichtspunkten beurteilt, Einsparpotenziale durch energetische Sanierungen identifiziert sowie die Einbindung erneuerbarer Energien und Abwärmepotenziale in die Energieversorgung des Stadtteils untersucht.

Mitarbeiter des Ingenieurbüro ICM GmbH geben an dem Abend einen Einblick darüber, welche Themen ein integriertes energetisches Quartierskonzept behandelt, wie es sich von einer kommunalen Wärmeplanung unterscheidet und welche ersten Ideen für eine nachhaltige Wärmeversorgung für das Quartier in Haldern denkbar wären. Außerdem werden mögliche Fragen der Besucher beantwortet.

