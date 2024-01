Eugen Cilleßen und Ludger Schmitz als Küster qualifiziert

Emmerich/Kleve Das Bistum Münster hat elf neue Küster. Einer davon stammt aus Emmerich, ein anderer aus Kleve. So verlief die Ausbildung.

Das Bistum Münster hat elf neue Küsterinnen und Küster. Nach einer mehrmonatigen Ausbildung erhielten die Teilnehmenden nun ihre Zertifikate bei einem Gottesdienst in der St.-Lamberti-Kirche in Münster. Die Kursleitungen Dr. Nicole Stockhoff, Leiterin der Fachstelle Gottesdienst im Bistum Münster, Domvikar Thomas Holznienkemper und Günter Weide, Küster in Lüdinghausen, gratulierten den neuen Küstern zum bestandenen Kurs, dankten ihnen und wünschten „Gottes Segen, Freude und Gelassenheit für Ihren Dienst“.

In der Ausbildung befassten sich die Frauen und Männer mit dem kirchlichen Kalender, den liturgischen Farben und Messbüchern. Zudem setzten sie sich mit Glaubensfragen und den Sakramenten auseinander. Auf dem Stundenplan standen außerdem der Umgang mit den Gewändern, die Pflege der liturgischen Geräte sowie Einheiten zum Blumen- und Kirchenschmuck. In ihren Heimatpfarreien werden die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig dafür Sorge tragen, dass in den Kirchen alles für einen würdigen Gottesdienstablauf bereitet ist.

Das sind die neuen Küster

Den Qualifizierungskurs absolviert haben Antje Ahmann (Emsdetten), Michael Bomm (Borken), Eugen Cilleßen (Kleve), Gertrudis Damen-Gewehr (Hünxe), Walburga Eming (Reken), Jürgen Kleene (Laer), Dr. Maria Helene Letterhaus (Münster), Patrick Lünnemann (Ibbenbüren), Thomas Maymann (Recklinghausen), Angela Neuhaus (Nordkirchen) und Ludger Schmitz (Emmerich am Rhein).

