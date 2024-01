Ex-Chef kritisiert: Emmericher fördern fremde Malteser

Emmerich Malteser Stadtverband in Emmerich ist nach Bündelung mit Rees Geschichte. Ehemaliger Geschäftsführer Guido Janssen ordnet es ein.

Guido Janssen, ehemaliger ehrenamtlicher Geschäftsführer der Malteser Emmerich, hat eine Stellungnahme zu dem Bericht abgegeben, dass die Malteser ihr Angebot in Emmerich und Rees nun bündeln. Für ihn werde hier eher „der Scherbenhaufen zusammengekehrt“. Bereits im Juli 2018 erklärte Janssen in einem NRZ-Bericht, warum die Malteser Diözese Münster ihn abberufen hatte. Es lag einiges im Argen.

„Dass der Stadtverband der Malteser in Emmerich im Dezember 2023 aufgelöst wurde, ist nach seiner Existenz von mehr als 60 Jahren ein sehr trauriges Ereignis. Die Malteser in Emmerich prägten seit vielen Jahrzehnten das Emmericher Vereinsleben. Sie sorgten mit ihren vielfältigen Aufgaben für ein soziales Angebot, welches sich in unserer Stadt sehen lassen konnte“, schreibt Janssen.

„Seien es die vielen Sanitätsbetreuungen bei Veranstaltungen, die Verpflegung von Einsatzkräften bei Großschadenlagen, die Beförderung und Betreuung von Rollstuhlfahrern bei diversen Wallfahrten, unter anderem nach Rom, das Sammeln von gebrauchter Kleidung, um sie in der Kleiderkammer Bedürftigen zur Verfügung zu stellen und die Mitwirkung im Katastrophenschutz, mit einer eigenen Einsatzeinheit (vier Fahrzeuge und 33 Helfern). In zum Teil zwei Jugendgruppen wurde mit bis zu 25 Kindern Jugendarbeit durchgeführt. Bei den vielfältigen Ausbildungen der Bevölkerung in Erster Hilfe und in der Pflege wurden jährlich bis zu 1800 Personen ausgebildet“, führt der ehemalige Geschäftsführer aus.

Viele Stadtverbände litten unter Führungsänderungen im Diözesanverband

„Im Diözesanverband veränderten sich diverse Führungsstrukturen. Darunter haben viele alte langjährige Stadtverbände und deren ehrenamtliche Helfer in der Diözese gelitten. Sie wurden in ihrem Ehrenamt durch Umstrukturierungen und immer wieder wechselnde hauptamtliche Geschäftsführer in ihrem Wirken beschränkt. Dies führte vielerorts dazu, dass sich eine gewisse Resignation breit machte“, erklärt Janssen.

„Auch in Emmerich wurde im Jahre 2017/2018 der Anfang vom Ende des Stadtverbandes Emmerich eingeleitet. In den folgenden Jahren konnten die erfahrenen und gut ausgebildeten Helfer, die den Stadtverband aus oben genannten Gründen verlassen haben, nicht ersetzt werden. Fahrzeuge der Einsatzeinheit mussten an anderen Standtorten untergebracht werden. Der eigene Rettungswagen konnte wegen mangelnder Fachlichkeit nicht mehr besetzt werden, Einsatzanfragen gingen zurück genauso wie Ausbildungszahlen“, heißt es weiter.

Das war 2015: Hier war Guido Janssen noch ehrenamtlicher Geschäftsführer der Malteser in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Fördermitgliedschaften an den Haustüren abgeschlossen

„Nun, zum 31. Dezember 2023 war es so weit, der Stadtverband der Malteser in Emmerich ist Geschichte. Alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, die an der Haustüre gefragt wurden, ob sie die Malteser in Emmerich mit einer Fördermitgliedschaft unterstützen, finanzieren mittlerweile viele andere Dienste, aber keinen mehr in Emmerich. Darüber kann man nachdenken. Ich meine, es gibt genug Ehrenamtliche aus diversen Organisationen in unserer Stadt, dessen ehrenamtliches Engagement jegliche Unterstützung Wert ist“, unterstreicht Guido Janssen.

