Feuerwehr Emmerich: Einheit Stadt freut sich über Neuzugänge

Jetzt fand der jährliche Jahresabschluss der Einheit Stadt am Gerätehaus Pastor-Breuer-Straße statt.

Emmerich Die Einheit Stadt der Feuerwehr Emmerich feierte Jahresabschluss. Wer neu aufgenommen wurde und wer in die Ehrenabteilung wechselt.

Beim jährlichen Jahresabschluss der Einheit Stadt der Feuerwehr Emmerich im Gerätehaus Pastor-Breuer-Straße bedankte sich Einheitsführer Marcel Geurts bei den anwesenden Kameraden, deren Partnern sowie den Ehrenkameraden für die geleistete Arbeit im abgelaufenen Jahr.

Dank von der Leitung

Auch der Leiter der Emmericher Feuerwehr, Martin Bettray, sowie sein Stellvertreter Christian Knorr bedankten sich bei den Anwesenden für die investierte Zeit ins Ehrenamt. Der stellvertretende Bürgermeister Gerhard Gertsen konnten den Anwesenden dann noch Grüße und einen großen Dank von Rat und Verwaltung überbringen, bevor die Beförderungen erfolgten.

Beförderungen durchgeführt

Glücklicherweise konnte die Einheit in diesem Jahr einige Neuzugänge verzeichnen: Enrico Funk, Laurens Heinst, Mario Maltzahn, Robert Frädrich, Tim Grabowski sowie Clarissa Frädrich wurden zu Feuerwehranwärtern ernannt. Zudem konnten in diesem Jahr Leon Horn und Pascal Damen aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen werden. Sie wurden ebenso wie Florian van Gerven und Chiara Schoofs zum Feuerwehrmann beziehungsweise zur Feuerwehrfrau befördert.

Zahlreiche Lehrgänge absolviert

Floris Wichert hat in diesem Jahr zahlreiche Lehrgänge im Rahmen seiner beruflichen Ausbildung absolviert und konnte somit zum Oberfeuerwehrmann befördert werden. Nach erfolgreich absolvierten Gruppenführerlehrgang am Institut der Feuerwehr NRW durfte sich Eric Spelleken über die Beförderung zum Brandmeister freuen. Der stellvertretende Einheitsführer Patrick Berndsen konnte die Beförderung zum Oberbrandmeister entgegennehmen. Nach absolviertem Zugführerlehrgang am Institut der Feuerwehr wurde der stellvertretende Einheitsführer Michael Basten zum Brandinspektor befördert.

Ehrung für zehnjährige Mitgliedschaft

Nach den Beförderungen wurden Florian und Jonas Heimann für zehnjährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr mit dem bronzenen Abzeichen des VdF ausgezeichnet. Mehrere Kameraden bekamen durch den Leiter der Feuerwehr die Flutmedaille des Landes Rheinland-Pfalz für ihren Einsatz beim Hochwasser im Jahr 2021 überreicht.

Martin Kroll wechselt in die Ehrenabteilung

Zum Abschluss des Abends wurde Martin Kroll in die Ehrenabteilung versetzt. Die Leitung der Feuerwehr bedankte sich bei ihm für die geleistete Arbeit in seiner aktiven Zeit. Mit einem gemeinsamen Abendessen fanden der Abend und das Kalenderjahr dann einen würdigen Abschluss.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Hochwasser am Rhein: Das sagt der Deichverband

Rees: Wie groß das Minus bei den städtischen Finanzen ist

Emmerich: Händler bereiten sich auf Feuerwerksverkauf vor

Emmerich/Rees: Hier geht‘s jeden Tag zum Gewinn im Lions-Adventskalender

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg