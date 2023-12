Feuerwerk Feuerwerks-Verkauf in Emmerich: So rüsten sich die Händler

Emmerich Alle Jahre wieder stürmen Raketen- und Böller-Verrückte den Einzelhandel in Emmerich. So reagieren Aldi und Lidl. Das ist 2023 geplant.

Kaum sind die Weihnachtstage um, steht ein weiteres Fest an: Silvester. Bekanntlich lassen es hier viele gern krachen. Und das ist in dem Fall wortwörtlich gemeint. Vor allem die niederländischen Nachbarn decken sich gern auf deutscher Seite mit Raketen, Böllern und Tischfeuerwerken ein. Das hat der Handel im grenznahen Emmerich natürlich längst verstanden. Und reagiert entsprechend.

„Die Erfahrung zeigt, dass das Interesse an Feuerwerk zu Silvester nach wie vor sehr groß ist“, so Johanna Krautwald, Pressesprecherin bei Aldi-Süd. Aus diesem Grund biete Aldi in Emmerich verschiedene Produkte für das Silvester-Feuerwerk an. „Um den Kunden auch bei dem zu erwartenden Andrang einen möglichst angenehmen Einkauf zu ermöglichen, öffnen viele Filialen während der Aktionstage am 28. und 29. Dezember früher.“ Die Filialen in Emmerich etwa bereits um 6 Uhr. Eile sei geboten: Aktionsartikel stünden nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung und können zu bestimmten Zeiten der Aktion ausverkauft sein.

Lidl rechnet mit höherer Kundenfrequenz

Der Discounter Lidl rechnet auch in diesem Jahr zu Silvester „mit einer deutlich höheren Kundenfrequenz“ in Emmerich, teilt Isabel Ehrhardt von der Pressestelle Lidl Deutschland mit. Daher plane der Einzelhändler in diesem Zeitraum mehrere Maßnahmen unter Berücksichtigung der jahrelangen Erfahrung des Feuerwerksverkaufs in Emmerich ein.

Über 250 Verkaufsstellen Das Geschäft mit dem Feuerwerk ist bekanntlich in der Region ein beliebtes. Grund dafür ist natürlich die Grenznähe zu den Niederlanden, deren Einwohner gern zum Kauf über die Grenze kommen. So ist es kaum verwunderlich, dass allein für 2023 Emmerich bislang 38 Verkaufsstellen gemeldet sind. Auch Kleve kommt auf 44, Goch auf 31 und Kranenburg auf 17. Für Rees sind 15 Feuerwerksverkäufe gemeldet worden. Insgesamt gibt es, laut Bezirksregierung Düsseldorf, zum jetzigen Zeitpunkt im Kreis Kleve 262 angezeigte Verkaufsstellen für Feuerwerkskörper. Dabei ist zu beachten, dass die Anzeige bis zwei Wochen vor Aufnahme der Verkaufstätigkeit möglich ist.

Ab dem 28. Dezember biete Lidl die bekannten Feuerwerksartikel unter anderem mit Batterie- und Tischfeuerwerken, Raketensortimenten und Wunderkerzen an. Die Emmericher Filiale werde daher seine Öffnungszeiten ausweiten und vom 28. bis 30. Dezember von 6 bis 21 Uhr geöffnet haben. „Die Mengen sind auf Grundlage der Vorjahre kalkuliert“, so Ehrhardt.

Security steuert Verkehr auf dem Parkplatz

Des Weiteren sorge ein Sicherheitsdienst dafür, dass der Einkauf in der Filiale trotz der höheren Kundenfrequenz ungestört möglich ist und die Wege für die Anlieferungen im Außenbereich frei bleiben. Für einen geordneten Ablauf wird darüber hinaus ein Parkeinweisungsdienst den Verkehr auf dem Parkplatz steuern.

Auch bei Fireworxxx gibt es 2023 wieder Raketen und Co. zu kaufen. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Darauf setzt auch Kaufland. Auch hier weiß man. „Der Verkauf von Feuerwerk ist bei den Kunden in unserer Filiale in Emmerich sehr beliebt“, so Alisa Götzinger von der Kaufland-Unternehmenskommunikation. Damit alle Kunden ohne Einschränkungen ihre Einkäufe in den Filialen erledigen können, werden Kollegen zur Parkplatzeinweisung sowie Security-Personal vor Ort sein.

Dieses Feuerwerk ist im Trend

„Wir gehen davon aus, dass dieses Jahr die Mehrschuss-Batterien, die gemischten Raketensortimente sowie die Familien-Sortimente sehr beliebt sein werden.“ Der Trend geht allgemein hin zu hochwertigen Feuerwerkskörpern. „Unser Sortiment umfasst über 80 verschiedene Artikel der Kategorien F1 (Jugendfeuerwerk) und F2 (klassisches Silvesterfeuerwerk). Alle Feuerwerkskörper sind geprüft von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung. Im Sinne der Umwelt sowie der Menschen und Tiere plädieren wir für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Feuerwerkskörpern“, teilt das Unternehmen Kaufland mit.

Hajo Wolff hält 25 Mitarbeiter für den Ansturm zum Feuerwerksverkauf vor. Foto: NRZ

Feuerwerk gibt es natürlich auch 2023 wieder an einer bekannten Stelle in Elten zu kaufen. Bei Heron Fireworks an der Groenlandstraße 29 sorgen vom 28. bis einschließlich 30. Dezember 25 Mitarbeiter dafür, dass jeder die richtige Rakete für den Jahreswechsel findet. Ebenso sei, so wird es auf der eigenen Internetseite angekündigt, für genügend Parkplätze gesorgt. Um schneller an seine Feuerwerkskörper zu kommen, könne man auch vorher eine Online-Bestellung aufgeben. Die Abholung oder auch der Kauf der Ware ist dann möglich am 28., 29. und 30. Dezember jeweils von 8 bis 21 Uhr.

Im Onlineshop vorbestellen

Ebenfalls etabliert hat sich der Feuerwerksverkauf an der Reeser Straße 106, eben dort wo sonst Pusteblume untergebracht ist. Fireworxxx verkauft hier Raketen, Böller und Co. Auch hier raten die Verantwortlichen, im Onlineshop vorzubestellen und die Feuerwerksbestellung dann an den Verkaufstagen abholen.

Dabei wird Fireworxxx sicherlich einer der ersten sein, wo es Knaller zu kaufen gibt. Denn am 28. Dezember öffnet das Geschäft bereits um 0.01 Uhr. Am ersten Verkaufstag ist der Laden dann 21 Stunden ohne Pause bis 21 Uhr geöffnet. Am 29. Dezember wird von 8 bis 21 Uhr geöffnet, am 30. Dezember von 8 bis 14 Uhr.

