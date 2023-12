Fit im Wald: Hier ist Emmerichs neuer Trimm-Dich-Pfad

Borghees Emmerich hat einen neuen Trimm-Dich-Pfad. Über 60.000 Euro haben die elf Geräte gekostet. Hier sind sie auf 1,5 Kilometern aufgestellt.

Trimm-Dich-Pfad – das ist ein Fitness-Parcours im Wald, der vor allem in den 70er Jahren im Zuge der Gesundheitsbewegung Trend war. Vielerorts wurden Möglichkeiten zur körperlichen Ertüchtigung geschaffen. „Zumeist aus Baumstämmen gefertigt“, wie sich Peter Hinze erinnert. So auch in Emmerich. Doch der Zahn der Zeit nagte an dem alten Trimm-Dich-Pfad und der Trend geriet mehr und mehr in Vergessenheit.

Doch: Das Thema Gesundheit wird wieder wichtiger. In Bewegung bleiben sowieso. Und so konnte nun Emmerichs Bürgermeister mit einigen Vertretern der Verwaltung, aber auch dem Stadtsportbund Emmerich einen neuen Trimm-Dich-Pfad eröffnen. Der Clou: „Der Pfad befindet sich quasi dort, wo in den 70er Jahren schon Geräte standen“, weiß Georg Holtkamp vom Grünflächenmanagement der Kommunalbetriebe Emmerich. Sprich: An der Grillhütte am Alten Rheingolder in Borghees startet der Fitness-Parcours im Grünen.

Moderne Geräte statt Baumstumpf

„Aus dem Programm Moderne Sportstätten ist noch Geld übrig geblieben“, so Hinze. Dieses auf die einzelnen Vereine zu verteilen, hätte wenig Sinn gemacht. „Denn so hätte jeder nur eine kleine Summe bekommen“, sagt der Bürgermeister. Der Stadtsportbund-Vorsitzende Rüdiger Helmich schlug vor, einen Trimm-Dich-Pfad, der für jeden zugänglich ist, umzusetzen. Und zwar nicht wie einst aus alten Baumstümpfen, sondern mit modernen Geräten ausgestattet.

Ich habe leider heute meinen Jogginganzug nicht gefunden, um die Geräte selber einmal zu testen Peter Hinze

Gesagt, getan. 33.500 Euro konnten als Landesförderung für das Projekt mithilfe des Programms Moderne Sportstätten akquiriert werden. Die Stadt Emmerich packte noch einmal 26.500 Euro aus der eigenen Sportförderung drauf. Das Ergebnis: Zehn Stationen für 60.000 Euro konnten im Wald installiert werden. Und mehr noch. „Da wir noch einmal Geld als Stadtsportbund bekommen haben, konnten wir noch ein zusätzliches Gerät anschaffen“, erklärt Helmich. Heißt: An elf Geräten kann fortan Sport getrieben werden.

Parcours ist ab sofort nutzbar

„Ich habe leider heute meinen Jogginganzug nicht gefunden, um die Geräte selber einmal zu testen“, sagte Peter Hinze. Aber er hoffe natürlich, dass die Emmericher fleißig das Angebot annehmen. Damit die Nutzer den bestmöglichen Komfort genießen können, haben sich Rüdiger Helmich, aber auch Sabrina Angenendt vom TV Elten, sowie die Stadt viele Gedanken darüber gemacht, welche Geräte angeschafft und wo sie platziert werden. Entstanden ist so ein 1,5 Kilometer langer Trimm-Dich-Pfad im Borgheeser Wald.

Stabile Geräte der Firma Teuwsen aus Kranenburg wurden entlang des Weges positioniert – zwar immer auch mit Blick ins Grün, aber nicht zwingend unterm Grün. So kommt es nämlich nicht zu unnötigen Verschmutzungen. Die Stadt kümmert sich im Übrigen um die Pflege der Geräte. Einmal im Jahr schaut der TÜV, dass diese auch in Ordnung sind.

Videos zeigen die Nutzung der Geräte

Am Startpunkt des Trimm-Dich-Pfades steht ein großes Schild. Darauf sind die Namen der verschiedenen Stationen zu finden. Aber auch ein QR-Code. Wer diesen scannt, bekommt die Nutzung der Geräte mittels Video erklärt. Aber auch auf den Geräten selbst sind Aufkleber mit Anweisungen zu finden. Zudem ist ersichtlich, welche Muskelgruppe trainiert werden kann und welche Wiederholungen bei den Übungen für Anfänger oder Fortgeschrittene sinnvoll sind.

So gibt es auf dem Pfad – eine Station kann dabei mehrere Übungen bereitstellen – einen Ganzkörpertrainer, Bauchstation, Unterrückentrainer, Liegestützbügel, Hüftpendel, Beinpresse, Bankdrückstation, Lastzug, Beinhebestation, Dipstation, Beinstrecker, Handkurbel, Sitzfahrrad, variable Klimmzugstange, Figurenlabyrimnth, Beintrainer, Bauch-/Rückenkombi, Bankdrückstation, Ruderstation, Taillentwist und eine kleine Dehnstation.

Rüdiger Helmich ermutigt, die Geräte zu nutzen und den Weg als Jogging-Strecke zu sehen. So würden die Emmericher sicherlich auch gesund ins neue Jahr 2024 kommen.

