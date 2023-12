Pflanzaktion Geburtenbäume in Rees: „Runde Sache mit toller Symbolik“

Rees Bürgermeister Sebastian Hense feiert seine Premiere bei der Geburtenbaum-Aktion auf dem Bauhof Rees. Wie viele Bäume ausgegeben wurden.

Dicke Schuhe und eine warme Mütze waren bei der jetzt durchgeführten Geburtenbaum-Aktion angebracht. Kinder, die in der ersten Jahreshälfte 2023 geboren wurden und nun innerhalb des Stadtgebiets Rees wohnhaft sind, bekamen von der Stadt Rees einen Baum sowie eine Mischung Wildblumensamen geschenkt.

Erstmals war auch Bürgermeister Sebastian Hense an dieser Aktion beteiligt. Mehr als 60 Geburtenbäume konnte er gemeinsam mit seinen Kollegen vom städtischen Bauhof auf dem Gelände des Bauhofbetriebs der Stadt Rees aushändigen.

Seit dem Jahr 2000

Die Geburtenbaum-Aktion gibt es in Rees seit dem Jahr 2000 und erfreut sich zweimal im Jahr großer Beliebtheit. Knapp 3000 Bäume haben auf diese Weise den Weg in private Gärten gefunden. Für Familien ohne eigenen Garten bietet die Aktion die Möglichkeit, sich auch für eine niedrig wachsende Pflanze zu entscheiden. Der rote Fächerahorn etwa findet auch in einem Blumenkübel auf dem Balkon seinen Platz.

„Den jungen Familien auf diese Weise zu gratulieren und den Kindern eine unbeschwerte Kindheit in unserer Stadt Rees zu wünschen, werde ich beibehalten. Die Geburtenbaum-Aktion ist eine runde Sache mit toller Symbolik“, freut sich Bürgermeister Sebastian Hense an der Geburtenbaum-Aktion beteiligt gewesen zu sein.

