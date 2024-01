Gesamtschule Emmerich: Anmeldungen für Viertklässler starten

Emmerich Die Anmeldewoche für Viertklässler an der Gesamtschule Emmerich startet bald. Das müssen Eltern zur Anmeldung mitbringen.

Vom 19. bis 21. Februar können Eltern ihre Kinder für das kommende 5. Schuljahr an der Gesamtschule Emmerich am Rhein anmelden. Die Anmeldung findet jeweils in der Zeit von 15 bis 19 Uhr im Gebäude Brink in der ersten Etage statt.

Von den Eltern mitzubringen sind das Anmeldeformular und der Wahlzettel für die Klassenarbeitsgemeinschaft aus dem Elternbrief. Außerdem müssen eine Kopie des Zeugnisses erstes Halbjahr, 4. Klasse, mit der Grundschulempfehlung sowie eine Kopie der Geburtsurkunde des anzumeldenden Kindes und der Impfnachweis/Masern abgegeben werden.

Anmeldungen für die gymnasiale Oberstufe

Bei getrennt lebenden Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht muss zusätzlich noch eine Vollmacht über das Einverständnis zur Anmeldung an der Gesamtschule Emmerich am Rhein vorgelegt werden, es sei denn beide Elternteile sind bei der Anmeldung anwesend. Nach Möglichkeit sollten die anzumeldenden Kinder mitkommen.

Vom 1. bis 20. Februar können Schüler und Schülerinnen anderer Schulen sich für die gymnasiale Oberstufe nach Terminabsprache über das Sekretariat unter gesamtschule@stadtemmerich.de oder unter Tel. 02822/755300 beraten lassen und anmelden. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.Gesamtschule-Emmerich.de

