Griethausen: Auf dem kleinen Weihnachtsmarkt gemeinam singen

Griethausen Der 36. kleine Weihnachtsmarkt im Vereinshaus Griethausen überrascht mit neuen Angeboten und erstmals einem gemeinsamen Singen.

Kleve-Griethausen

Am 2. und 3. Dezember öffnet unter der Leitung des Heimatvereins Griethausen der Weihnachtsmarkt zum 36. Male im Vereinshaus Griethausen seine Pforten. Er wird festlich geschmückt und beleuchtet. Überwiegend selbst hergestellte Artikel werden zum Kauf angeboten, dabei überraschen auch einige neue Anbieter und Angebote. Kulinarisch stehen Reibekuchen, Grünkohl, Fischspezialitäten, Pommes, Kaffee und Kuchen auf dem Plan.

Der Markt öffnet am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. Nachdem die Kindergartenkinder am Samstag ab 16 Uhr die Tannenbäume geschmückt haben, steht ab 17.30 Uhr Antenne Griethausen auf der Bühne. Am Sonntag um 15 Uhr hat der Nikolaus samt Engelchen seinen Besuch angekündigt und wird allen Besuchern eine spannende Geschichte erzählen. Vorher findet zum ersten Mal ein gemeinsames Singen von bekannten Weihnachtsliedern mit allen Erwachsenen und Kindern statt. Anschließend bekommt jedes Kind eine süße Kleinigkeit. Zum Abschluss dieses Tages findet gegen 17 Uhr die große Verlosung statt.

