Gymnasium Rees: Emma Schroeder gewinnt den Vorlesewettbewerb

Rees Emma Schroeder ist die Siegerin des alljährlichen Vorlesewettbewerbs am Gymnasium Aspel Rees. Aus diesen Jugendbüchern wurde gelesen.

Traditionell fand am 12. Dezember am Gymnasium Aspel in Rees der alljährliche Vorlesewettbewerb der 6. Klassen statt, der stets vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels bundesweit initiiert wird. Sechs Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 6a, 6b und 6c traten gegeneinander an, um in zwei Runden einen selbst ausgewählten Text und einen ihnen unbekannten Auszug aus modernen Jugendromanen vorzutragen.

Die dreiköpfige Jury, bestehend aus den Deutschlehrerinnen der Klassen Julia Nakotte, Ann Kathrin Joußen sowie der Vorjahressiegerin des schulinternen Wettbewerbs Jannika Marpe, beurteilten die Lesebeiträge – schwerpunktmäßig in den Kategorien Lesetechnik und Interpretation.

Jugendbücher von Cornelia Funke, Maja von Vogel und Emma Flint

Alle Vorlesenden wählten interessante und passende Textstellen aus, unter anderem aus den Jugendbüchern „Gespensterjäger im Feuerspuk“ von Cornelia Funke, „Die drei !!! - Das Geheimnis der alten Villa“ von Maja von Vogel sowie „Mein Leben voller Feenstaub und Konfetti – schön wär´s“ von Emma Flint.

Bei dem unbekannten Text handelte es sich um Auszüge aus dem Roman „Im Zeichen der Zauberkugel: Das Abenteuer beginnt“ von Stefan Gemmel.

Schwere Entscheidung für die Jury

Der Jury fiel es letztlich schwer, unter den sechs tollen und inhaltlich abwechslungsreichen Vorlese-Beiträgen Sieger zu küren. Gewonnen hat schließlich Emma Schroeder (6b), gefolgt von Mirijan Meijer (6b) und Gloria Guida (6c). Alle sechs Teilnehmer des Wettbewerbs durften sich abschließend über Urkunden aus den Händen von Schulleiter Klaus Hegel sowie über Buchgeschenke freuen, gespendet von der lokalen Buchhandlung Bücherecke Rees.

Die drei Erstprämierten werden das Gymnasium Aspel bei weiteren lokalen und regionalen Vorlesewettbewerben im Januar und Februar 2024 vertreten.

