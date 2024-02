Haffen-Mehr: Riesenstimmung beim Rosenmontagszug

Haffen-Mehr Gut 3000 Besucher kamen zum Rosenmontagszug nach Haffen und Mehr. Närrischer Lindwurm bot 15 Zugnummern. Wie gefeiert wurde.

Da hatte Petrus doch noch ein Einsehen mit den Karnevalisten in Haffen und Mehr: Bis kurz vor dem Startschuss für den Rosenmontagszug hatte es geregnet, dann, pünktlich um 11.11 Uhr, riss die Wolkendecke auf. „Das ist immer so bei uns“, meinte einer der vielen Ordner. Mit lauter Musik und jede Menge gut gelaunter Jecken an Bord und entlang der Zugstrecke setzte sich der närrische Lindwurm in Richtung Mehr in Bewegung. „Super, das wird ein Spaß“, lachte „Indianerin“ Britta Kerkhoff. Die 28-Jährige gehört zum Bürgerschützenverein Mehr, der den ersten der insgesamt zwölf Karnevalswagen des Umzuges bildete.

15 Wagen und Fußgruppen waren beim Rosenmontagszug in Haffen-Mehr dabei. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Und der setzte sich vom Belinghover Wald, wo die Wagen aufgereiht hintereinander geparkt waren und sich hier auch die Fußgruppen aufgestellt hatten, in Richtung Marktplatz Mehr in Bewegung. „Hat man hier kein Internet in Mehr, müssen Rauchzeichen her“, lautete das Motto des Wagens – natürlich in Anspielung auf den dreiwöchigen Internet-Ausfall vor Monaten. Kunterbunt ging es dann Wagen für Wagen und Fußgruppe für Fußgruppe weiter.

Auch sie hatten einen Riesenspaß. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Hollywood goes to Haffen

Ob die Tanzgruppe No Name, die sich schwarz gekleidet als Cleopatra in Szene setzte, oder die Kindertanzgruppe Stoppelhopser des Haffener Karnevalvereins: Die Freude auf den närrischen Umzug und die Parties in Mehr und Haffen, wo der Rosenmontagszug gegen 14 Uhr enden solte, war bei allen riesengroß. Doch zunächst galt es, die gut 3000 Besucher entlang der vier Kilometer langen Wegstrecke mit lauter Musik, allererlei Kamelle und natürlich lautstarken Helau-Rufen zu unterhalten.

Wir sind schon seit 20 Jahren dabei und können uns gar nicht vorstellen, hier nicht mehr mitzuziehen Bärbel Hermsen - Fußgruppe Frauenpower

„Wir sind schon seit 20 Jahren dabei und können uns gar nicht vorstellen, hier nicht mehr mitzuziehen“, sagte Bärbel Hermsen, eine von 13 Frauen aus Haffen, die als Fußgruppe Frauenpower Teil des Umzuges war. Getreu dem Motto „Hollywood goes to Haffen“ hatten sie nicht nur bekannte Persönlichkeiten wie Charly Chaplin dabei, sondern im Bollerwagen gleich auch einen goldenen Oskar.

Gute Stimmung herrschte auf den Wagen ebenso wie am Straßenrand. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Rio de JaMehro begeisterte

Natürlich durften auch – neben dem Halderner Prinzenpaar – die Haffener Majestäten Prinz Matthias I. und Prinzessin Isabell I. im närrischen Lindwurm auf ihren Karnevalswagen nicht fehlen. Ein echter Hingucker war aber auch der Wagen „Rio de JaMehro“ mit dem Mehrer Thron des Bürgerschützenvereins. Angekündigt und gefeiert wurden König Erwin und Stephi von ihrer Gruppe in schicken blauen Kostümen und rot-blauen Hüten, ausgestattet zudem mit lautstarken Trillerpfeifen.

Auch der Nachwuchs fand den Rosenmontagszug spitze. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Cowboys, Indianer, aber auch Pinguine, die zum Wagen des 5. Zugs des Mehrer Bürgerschützenvereins gehörten, sie alle tanzten, sangen und warfen Süßigkeiten in die Menge. Die gut 250 Aktiven, die wie jedes Jahr den Rosenmontagszug in Haffen und Mehr mit Leben erfüllen, boten jedenfalls wieder ein farbenprächtges Bild und jede Menge gute Laune.

Sehr gut organisiert

Und sehr gut organisiert war der Zug auch wieder. Bei ihrem einstündigen Stopp auf dem Marktplatz Mehr, wo für eine Stunde Party angesagt war, blieben die Musikboxen auf den Wagen still – Karnevalsmusik gab‘s hier nur vom Marktplatz gesteuert. Das gleiche passierte in Haffen. Und damit alle Mehrer am Ende des Rosenmontagszuges wieder von Haffen zurück in ihr Dorf und zu ihrer Party im Festzelt gelangen konnten, fuhr auch wieder eigens ein Shuttlebus.

Die Tanzgruppe No Name hatte sich Cleopatra als Motto ausgesucht. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Fazit eines Jecken im Publikum, bevor es dann zur Party ging. „Der Rosenmontagszug hier war wieder absolut klasse. Da bin ich nächstes Jahr wieder dabei“.

