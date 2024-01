Haldern: Kartenvorverkauf für Karnevalssitzungen läuft an

Haldern Eintrittskarten für Karnevalssitzungen der Feuerwehr Haldern und für den Frauenkarneval werden verkauft. Wo man sie bekommt.

Der Kartenvorverkauf für die Karnevalssitzungen der Freiwilligen Feuerwehr und für den Frauenkarneval starten am Freitag, 12. Januar, im Feuerwehrgerätehaus Haldern. Von 18 bis 20 Uhr können dort die Eintrittskarten für die drei Sitzungen der Halderner Feuerwehr im Gasthof Tepferdt erworben werden. Die Sitzungen der Feuerwehr beginnen am Samstag, 3. Februar, und am Samstag, 10. Februar, jeweils um 19:11 Uhr sowie am Sonntag, 11. Februar, um 16:11 Uhr. Die Karten für die Feuerwehrsitzungen kosten pro Person 12 Euro.

Ebenfalls im Feuerwehrgerätehaus findet am 12. Januar auch der Kartenvorverkauf für den Frauenkarneval statt. Dieser beginnt am Dienstag, 6. Februar, um 17 Uhr im Gasthof Tepferdt. Die Karten kosten für Mitglieder der Frauengemeinschaft 10 Euro, für Nichtmitglieder 12 Euro. Im Eintrittspreis für den Frauenkarneval sind Snacks auf den Tischen enthalten.

