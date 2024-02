Haldern: Kundgebung für Demokratie und Vielfalt am Samstag

Rees-Haldern In Rees-Haldern treffen sich am Samstag Bürger zu einer Kundgebung für Demokratie und Vielfalt. Das ist bislang im Lindendorf geplant.

In Rees-Haldern treffen sich am Samstag, 17. Februar, Bürger zu einer Kundgebung für Demokratie und Vielfalt. Die Kundgebung beginnt um 11:55 Uhr auf dem Lindendorfplatz in Haldern. Wie Jörn Franken, Pressesprecher der Stadt Rees, mitteilt, wird Bürgermeister Sebastian Hense ein paar Worte an die Anwesenden richten.

Ortsvorsteher wird sprechen

Organisaorin der Kundgebng ist die Halderner Bürgerin Brigitte Jansen. Das Motto lautet: „Unsere Demokratie und Vielfalt“. Neben dem Bürgermeister sollen auch Ortsvorsteher Theo Kersting und der stellvertretende Bürgermeister Bodo Wißen zu Wort kommen. Die Veranstaltung wurde für 500 Personen angemeldet.

