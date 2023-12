Haldern Pop Bar: Jetzt Karten für The Lytics sichern

The Lytics treten in der Haldern Pop Bar auf.

Rees-Haldern Die kanadische Hip Hop-Gruppe The Lytics tritt am Dienstag, 16. Januar, in der Haldern Pop Bar auf. Hier gibt es die Tickets.

Die Hip Hop-Band The Lytics hat sich in Haldern mit diversten Auftritten schon Freunde gemacht. Nun kehren die Kanadier für ein Konzert in der Haldern Pop Bar am Dienstag, 16. Januar, 20.30 Uhr, zurück.

Ganz so wie im normalen Leben gibt es im Hip Hop kaum etwas Wichtigeres als Familie. Nahezu kein anderer Act verkörpere dieses Gefühl von Bruderschaft besser als The Lytics aus Kanada, berichtet Haldern Pop. Die Brüder Andrew und Anthony Sannie werfen sich seit ihrer Kindheit die Reime hin und her – ihr Cousin Mungala Londe macht ebenfalls mit. Die Beats kommen vom großen Bruder Alex Sannie, der in den Anfangstagen der Band alle Beats und Songs in seinem Schlafzimmerstudio baute.

Neues Album im Gepäck

Nachdem die Jungs 2016 schon eine erfolgreiche Europa-Tour mit Stopps beim Haldern Pop Festival, Deichbrand, A Summers Tale, Hip Hop Open Austria und sogar Supportshows für Jurrasic 5 gespielt haben, kommen sie nun wieder. Man dürfe sich auf Kanadas freshesten Hip Hop Export in Deutschland freuen, so die Organisatoren. Mit im Gepäck haben sie ein neues Album, welches zum Teil vom Beastie Boys-Gründungsmitglied Mike D produziert wurde, aber noch nicht erschienen ist.

Die digitalen Karten kosten inklusive Gebühren 16,50 Euro und sind erhältlich unter www.pop-tickets.com.

