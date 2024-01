Hansahalle Emmerich: Unfallflucht auf dem Parkplatz

Auf dem Parkplatz an der Hansahalle kam es zu einer Unfalflucht.

Am Freitag, 29. Dezember 2023, kam es zwischen 13.50 und 16.30 Uhr an der Hansastraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 28-jährige Frau aus Emmerich hatte einen grauen Citroen Xsara Picasso auf dem Parkplatz an der Turnhalle des Willibrord-Gymnasiums (Hansahalle) abgestellt und musste nach ihrer Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im linken Heckbereich des Wagens feststellen.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte Polizei Emmerich unter 02822/7830 zu melden.

