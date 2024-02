Hantermann Emmerich: Verwaltung und Werksverkauf ziehen um

Der neue Standort von Hantermann an der Werner-Heisenberg-Straße 27 in Emmerich.

Emmerich Den Emmericher Serviettenhersteller Hantermann findet man bald an einem neuen Standort. Auch die Geschäftsführung wird erweitert.

Der Serviettenhersteller Hantermann verlässt seinen Ursprungsstandor an der Rotterdamer Straße. Mitarbeiter und Geschäftsführung ziehen an die Werner-Heisenberg-Straße 27. Ab dem 1. März wird sich dann am neuen Standort nicht nur die Verwaltung, sondern auch der Werksverkauf befinden.

„Durch diese Maßnahme befinden sich beide Standorte in direkter Nachbarschaft und es verbleibt eine großzügige Fläche für eine zukünftige Erweiterung der Produktion. Hierfür müssen sich aber erstmal die wirtschaftlichen Eckdaten sicherer planen lassen können und sich Zinsen und Baukosten wieder in einem vertretbaren Rahmen bewegen“ sagt Wolfgang Nitsche, der schwerpunktmäßig für die Produktion, Logistik und den Einkauf verantwortlich ist.

Kapazitätsgrenze erreicht

Vor ca. 52 Jahren entstand an der Rotterdamer Straße 9-11 in Emmerich der erste Produktionsstandort.Dieser wurde in den vergangenen Jahrzehnten erweitert und umgebaut. Zuletzt befanden sich hier nur noch die Verwaltung, der Werksverkauf und ein kleines Muster- und Warenlager.

Der Standort Werner-Heisenberg-Straße 9-25 in Emmerich. Foto: Hantermann

1994 wurde an der Werner-Heisenbergstraße 9-25 im Industriegebiet Emmerich ein neues Produktions- und Logistikzentrum mit einer Fläche von 20.000 m² errichtet, das ebenfalls an seine Kapazitätsgrenzen stieß. Weitere Lagerflächen mussten angemietet werden.

Sorgte für Aufsehen: die Werbung von Hantermann auf ihren Autos. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Nach vielen Jahren des Stillstands konnte die Geschäftsführung mit Michael Hantermann und Wolfgang Nitsche an der Spitze vor sieben Jahren die Wende einleiten und es wurde viel in Maschinen, Marketing und Technik investiert. Seit Oktober 2022 ist zusätzlich Thorsten Luttkus als Mitglied der Geschäftsführung für den Bereich Finanzen verantwortlich und ab dem 1. April wird die Geschäftsführung durch einen neuen Vertriebsleiter komplettiert.

Michael Hantermann. Foto: NRZ

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Hier kann man noch Kneipenkarneval feiern

Emmerich: So kommt man Altweiber noch an ein Taxi

Emmerich/Rees: Bauer Wie wird das Wetter an Karneval, Herr Reyers?

Emmerich: Rewe schließt Ende März - Mitarbeitern wurde gekündigt

Rees: Die Stadt plant Änderungen bei den Elternbeiträgen

Isselburg: Die Gesamtschule mit neuen Lernmethoden

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg