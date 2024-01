Hauptgewinn des Lions-Adventskalenders geht nach Emmerich

Emmerich Kalendernummer 1107 landete den Volltreffer beim Lions-Adventskalender. Über diesen Preis freut sich Gisela Lensing-Hebben in Emmerich.

Der Hauptgewinn im Lions-Adventskalender, ein Reisegutschein in Höhe von 2500 Euro, ging diesmal nach Emmerich. Gisela Lensing-Hebben hat mit der Kalendernummer 1107 den Volltreffer gelandet. Christoph Gerwers, Präsident des Lions-Clubs Emmerich-Rees, gratulierte der glücklichen Gewinnerin persönlich.

„Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft“ – getreu dem Motto hat eine ihrer Kegelschwestern ihr und den weiteren Damen des Kegelclubs „Die vom Niederrhein“ eine Adventsfreude bereitet. Mittel zum Zweck war der Lions Adventskalender. Aus dem kleinen Geschenk wurde ein großer Gewinn. „Bereits am Morgen des Heiligabends“, so die Gewinnerin, „habe ich von einer Dame unseres Clubs den Hinweis auf meine Gewinnzahl per Handy erhalten.“

Reise mit der Familie geplant

Diese besondere Weihnachtsüberraschung wird Gisela Lensing-Hebben gut investieren. „Pläne habe ich viele“, so die Gewinnerin, „bestimmt wird es aber eine Reise mit der Familie, vielleicht nach Athen“.

Insgesamt 297 Gewinne im Gesamtwert von mehr als 27.000 Euro waren beim zehnten Lions-Adventskalender zu gewinnen. 8000 Kalender kamen Anfang November in den Verkauf. Möglich war die beliebte Aktion des Lions-Clubs dank vieler Sponsoren. Über 100 Sponsoren aus Emmerich und Rees haben sich beteiligt. „Dank der besonderen Unterstützung unserer Sponsoren und Käufer“, so unterstreicht Lions-Präsident Christoph Gerwers, „konnten wieder Mittel für die Unterstützung vieler sozialer Projekte erzielt werden“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg