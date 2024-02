Auf der Haupstraße in Millingen muss noch einmal gearbeitet werden.

Sperrung Hauptstraße in Millingen: Halbseitige Sperrung nötig

Rees-Millingen Die Stadt Rees weist darauf hin, dass die Hauptstraße in Rees-Millingen noch einmal halbseitig gesperrt werden muss. Das ist der Grund.

Die Stadt Rees hat einen wichtigen Hinweis für Verkehrsteilnehmer, die durch Millingen in Rees fahren: Aufgrund von Nacharbeiten an der Baustelle der Hauptstraße in Millingen wird ab Montag, 5. Februar, eine halbseitige Sperrung im Kreuzungsbereich zur Kirchstraße eingerichtet.

So lang dauern die Arbeiten

Der Straßenverkehr werde, so teilt die Verwaltung mit, durch eine Baustellenampel geregelt. Die Bauarbeiten und die halbseitige Sperre werden bis Mittwoch, 14. Februar abgeschlossen sein.

