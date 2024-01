HFK in Emmerich: Prinz Thorsten I. schwebte mit Perücke ein

Emmerich Unter dem Motto „Fire & Ice“ spielte Hüthumer Frauen Karneval in Emmerich nicht nur mit dem Thermostat, sondern außerdem mit Emotionen.

Erst brannte das Parkett, dann sollten Adern gefrieren: Der Hüthumer Frauen Karneval (HFK) spielte am Freitag nicht nur mit dem Thermostat, sondern außerdem mit Emotionen. Unter ihrem Motto „Fire & Ice“ feierten die Damen am Freitag ihre diesjährige Sitzung. Bereits ab der ersten Sekunde brachen sie das Eis und ließen es so richtig krachen. Auf den Tischen kleine Lagerfeuer, drumherum ein noch heißeres Publikum.

Viele schöne Auftritte gab es auf der Sitzung des HFK. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Wo viele Besucherinnen Flammenköpfe trugen, schneiten andere als Eisköniginnen herein. Die Bühne des Emmericher Kapaunenbergs gab ein ähnliches Bild. Auf der einen Seite ein Feuer, auf der anderen eisige Arktis. Vorne vor natürlich die symbolischen, roten Pumps. Einziger Vertreter des anderen Geschlechts war der Schneemann. Nachdem die HFK-Funken ihren Saal einheizten, fuhr das Publikum geradewegs zur Hölle. Kleine Teufelchen legten einen Showtanz der Extraklasse hin, gespickt mit einem verrückten Mix der Genres.

Band Dörmakar brachte Karnevalslieder auf E-Gitarre und im Schlagzeugsolo rüber

Wo erst Michael Jackson lief, dröhnte plötzlich „Kind Van De Deuvel.“ Spätestens jetzt standen die Frauen auf ihren Stühlen. Die Nachwuchsgruppe Dance-Explosion ließ das Parkett somit ordentlich brennen. Auch die Gruppe im nächsten Akt fackelte nicht lang. Die Band Dörmakar brachte Karnevalslieder auf E-Gitarre und im Schlagzeugsolo rüber.

Dörmakar heizten ein. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Da befolgten die Frauen sogar gern Befehle, jedenfalls die aus Räubers „Oben Unten.“ Fahnen sowie Leuchtstäbe durch die Luft wedelnd, empfingen die Damen jubelnd den Höhepunkt des Abends. Die Garde marschierte wie eine wahr gewordene Fantasie ein, jeder der Männer in rotem Feuerwehrhelm samt Sixpack. Kein Wunder also, dass das Publikum Feuer und Flamme war.

Besondere Überraschung für die Damen

Die roten Wängchen sollten aber schnell verdutzten Mienen weichen. Auf der Bühne stand nur ein Oberhaupt der Narren. Steffen I. setzte zur Erklärung an: „Heute bringe ich keinen Prinzen mit.“ Den Karnevalistinnen gefroren die Adern. Einige Sekunden eiskalten Wartens vergingen, bis plötzlich wieder die Musik ansprang. Mit der ersten Note des Liedes „Let It Go“ ahnten die Frauen, was nun passierte. Ihr diesjähriger Prinz hatte sie aufs Glatteis geführt. Mit hellblonder Perücke schwebte Eisprinzessin Thorsten I. durch die Reihen. Der Jubel war so immens, dass er sicherlich (Eis-)berge hätte versetzen können.

Vielen Dank für den tollen Empfang, ihr seid der Wahnsinn. Wir alle teilen eine Leidenschaft, den Karneval, die niemals verloren gehen darf Steffen Gartenmeier, - Emmericher Karnevalsprinz

„Vielen Dank für den tollen Empfang, ihr seid der Wahnsinn. Wir alle teilen eine Leidenschaft, den Karneval, die niemals verloren gehen darf“, sprach nun auch der vermisste zweite Prinz zu seinen Närrinnen. Während ihre Herzen bei Gardelied und -Tanz zu schmelzen begannen, geriet die Garde ins Schwitzen. Besonders, als die HFK noch ein Spiel für sie bereithielt. Steffen I. bekam durch Kopfhörer willkürliche Musik auf die Ohren, sein Mann tanzte zu Songs, die dabei im Saal liefen.

Großer Funken glüht zwischen dem Prinzenpaar

Toll verkleidet hatten sich die Damen. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Das Ziel: Erraten, zu welchem Lied sein Prinz sich wohl gerade bewegt. Dirty Dancing als Solonummer hingelegt, bewies das Paar, dass ein großer Funke zwischen ihnen glüht. Steffen I. erriet jeden der zehn Songs. Der ganze Applaus stellte immerhin sicher, dass die Stimmung auf ihrem Hochpunkt einfror. Herzhafte Sketche und extrem heiße Tänze der Männergruppen „Eltense Bois“ und „Löschis“ rundeten den Abend ab. Nun kann es doch nur auf der Zunge brennen: Die Damen sowie Akteure der HFK haben sich wieder selbst übertroffen.

Mehr Fotos vom Abend beim HFK gibt es unter

www.nrz.de/Emmerich www.nrz.de/Emmerich Tolle Stimmung gab es auf der HFK-Sitzung im Saal Kapaunenberg in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

