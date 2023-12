Hochwasser: Ab wann der Pegel in Emmerich fallen soll

Emmerich Das Rheinhochwasser bei Emmerich hat am Sonntag laut Prognose noch nicht seinen Höhepunkt erreicht. Welcher Pegelstand erwartet wird.

Das Winter-Hochwasser hat seinen Höhepunkt am Wochenende laut Prognosen erreicht. Die Pegelstände in Nordrhein-Westfalen sollen laut den Vorhersagen ab dem Sonntag fallen.

In Köln lag auch am Samstagmittag der Pegelstand mit 7,37 Meter über der Hochwassermarke I von 6,20 Metern. Bei der Hochwasserstufe I gelten Einschränkungen für die Schifffahrt wie etwa eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern. In Köln war am Dienstagmorgen die erste Schifffahrts-Hochwassermarke von 6,20 Metern Pegelstand erreicht worden.

Spätestens ab Dienstag fällt der Pegel bei Emmerich

Von einem Verbot der Rheinschifffahrt mit der Hochwassermarke II waren und sind die Pegelstände aber landesweit weit entfernt. In der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf könnte am Sonntag die Hochwassermarke I von 7,10 Meter erreicht werden, dann wird aber auch dort ein fallender Pegelstand erwartet. Am Samstagmittag lag der Pegelstand in Düsseldorf bei 6,93 Meter.

Die Rheinwiesen sind am 16.Dezember 2023 vom Rhein-Hochwasser überflutet bei Emmerich. Der Scheitelpunkt soll am Sonntag erreicht seinFoto: Thorsten Lindekamp / FUNKE FotoServices Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

In Emmerich wurde am Samstagabend um 21 Uhr ein Wert von 6,52 Meter gemessen. Das waren 32 Zentimeter mehr als 24 Stunden zuvor. Bis zum Sonntagabend wird erwartet, dass der Pegel Emmerich sich irgendwo zwischen 6,66 bis 6,74 Meter einpendeln wird.

Der Höhepunkt des Hochwassers in Emmerich wird dann mit ungefähr 6,80 Meter im Verlauf des Montagvormittags erwartet. Spätestens am Dienstag wird dann laut Prognose auch in Emmerich der Rheinpegel wieder fallen.

