Hochwasser: THW rettet Milch der Bauern in Griethort

Die Reeser Ortschaft Grietherort ist durch das Hochwasser abgeschnitten. Die Milch wird mit dem Boot „Bienchen“ transportiert.

Durch den steigenden Rheinpegel ist die einzige Zufahrt zu der Reeser Ortschaft Grietherort überschwemmt und somit weder mit Autos noch mit Lkw zu erreichen. Daher übernimmt die Feuerwehr Bienen seit dem 1. Weihnachtstag mit ihrem Boot „Bienchen“ den Fährbetrieb zur Insel.

Die Molkerei tankt die Milch aus Rees-Grietherort direkt in den Tankwagen. Foto: THW Emmerich / (...)

Doch wie kommt die Milch der eingeschlossenen landwirtschaftlichen Betriebe zur Molkerei? „Diese Transportaufgabe übernimmt unsere Fachgruppe Wassergefahren. Mit einem Ponton, welches immer in Begleitung eines Sicherungsbootes ist, nehmen wir die Milch in sogenannten IBC-Behältern auf und fahren anschließend auf dem Wasserweg nach Grietherbusch. Dort wartet dann der Milchwagen an der Anlegestelle und pumpt die Milch aus den Behältern. So werden an jedem Einsatztag rund 6400 Liter Milch transportiert“, berichtet das Technische Hilfswerk (THW) Emmerich. Schon mehrfach hat das THW diese Aufgabe übernommen.

Das Emmericher THW übernimmt den Milchtransport Foto: THW Emmerich / (...)

