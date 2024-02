Ikea Emmerich/Kleve: Neuer Trick verkürzt Wartezeit deutlich

Kreis Kleve/Duiven/Duisburg Für Kunden aus Emmerich, Kleve und Umgebung sind Ikea Duiven und Duisburg relevant. Die Knackpunkte bei den neuen Bezahl-Systemen.

Wer aus Emmerich, Kleve, Rees und Umgebung viele Möbel und Einrichtungsgegenstände braucht, zum Beispiel für eine neue Wohnung, der wird zwangsläufig über das große schwedische Möbelhaus nachdenken: Ikea. Der Möbelriese ist für die Grenzregion mit zwei Standorten ganz gut erreichbar. In Duiven bei Arnheim und in Duisburg. Die Erfahrung zeigt, der Preisvergleich lohnt sich.

Aber in Sachen Service gibt es Veränderungen. Nämlich an der Kasse. Der Trend zum Selbst-Scannen ist bei Ikea längst angekommen. Das bringt Vorteile, aber es gibt auch etwas, das man beachten sollte.

Kein Laufband mehr an der Kasse

Folgende Erfahrung machte der NRZ-Redakteur jüngst in Duiven. Eben so ein Großeinkauf für eine neue Wohnung stand an. Zu viert kam man mit vier Einkaufswagen, die alle sehr voll waren, zu den Kassen. Hier gibt es keine mit Personal besetzte Kasse mit Laufband mehr. Es muss alles selbst gescannt werden. Aber wohin mit der Ware, damit man auch an die Artikel unten im Einkaufswagen heran kommt, um diese zu scannen? Das Begleitpersonal, das nur beratend zur Seite steht, zuckte auf Nachfrage auch nur mit den Schultern. Das sei jetzt so, wurde vermittelt.

Wir haben sehr viel eingekauft zur Einrichtung einer neuen Wohnung. Im ersten Gang haben wir vier Einkaufswagen randvoll gefüllt zur Kasse gebracht. Hier gibt es keine bemannten Kassen und kein Band mehr. Das Handling beim eigenen Scannen von so viel Artikeln ist ohne Ablageflächen schwierig. Ich habe vor Ort gefragt, ob es eine vereinfachte Handhabe gibt bei so vielen Artikeln. Nein, nur Schulterzucken. Wir haben uns einen weiteren Wagen organisiert, um das Scannen durchführen zu können.

Wer viel einkauft, sollte einen Leerwagen mit zur Kasse nehmen

Selbst ist der Kunde. Und hier machte es Sinn, sich einen fünften Wagen zu besorgen, um die gescannte Ware in den nächsten Wagen zu legen. Stichprobenartig kontrolliert das Personal die Scanvorgänge. Mit dem Kassenbon kann man das Durchgangstor öffnen.

Ikea in den Niederlanden hat in 2023 komplett auf die sogenannten Self-Scan-Kassen umgestellt. Der Knackpunkt: die Verkürzung von Wartezeiten. „Wir wissen, dass die Wartezeiten an den Kassen ein entscheidendes Element für die Zufriedenheit unserer Kunden sind, und wir sind fest entschlossen, diese zu minimieren, bis hin zu einer Wartezeit von Null. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt bei Ikea Duiven haben wir beschlossen, alle unsere Einrichtungshäuser auf Self-Scan-Kassen umzustellen, die von unserem Kassenpersonal unterstützt werden“, heißt es von einer Ikea-Sprecherin.

Ikea in Duiven hält nur noch Self-Scan-Kassen vor. Foto: Andreas Gebbink / Kleve

Mit der Ikea App schon während des Einkaufs Waren scannen

Es kann sogar der Gang zur Kasse noch verkürzt werden. Mit dem Einsatz der Ikea App. Denn hier gibt es das Scan-and-Go-Tool, mit dem die Kunden während des Einkaufs ihre Produkte schon scannen können. Wer auf diese Weise Waren scannt, kann direkt mit dem Smartphone an die Scan & Go-Kasse gehen.

Seit der Einführung hätten sich die Wartezeiten erheblich verkürzt, vor allem in Stoßzeiten wie in den Ferien und an Wochenenden. Dieser Kritikpunkt habe sich seitdem in den Kundenzufriedenheitsergebnissen deutlich reduziert.

Bargeld-Zahlung ist noch möglich

Das Zahlen mit Bargeld hatte sich dem NRZ-Reporter an der Self-Scan-Kasse nicht offensichtlich ergeben. Aber Ikea betont: „Bargeld wird akzeptiert.“ Sicherlich etwas, das deutschen Kunden noch wichtig ist.

Für jene, die vergleichen, ist die Lage in Duisburg auch relevant. Wie sieht es bei der deutschen Ikea-Alternative der Kreis Klever aus? Ikea Deutschland hat bereits im Jahr 2008 entschieden, neben konventionellen Kassen auch so genannte Express-Kassen anzubieten. „Mit dieser Entscheidung konnten wir die Wartezeiten an unseren Kassen nicht nur deutlich verkürzen, sondern auch einen verbesserten Service anbieten. Denn die freigewordenen Mitarbeiterkapazitäten setzen wir im Verkauf und in der Beratung ein“, so die Ikea-Sprecherin.

Ikea Niederlande mit 100 Prozent Self-Scan-Kassen – Ikea Deutschland 50 Prozent

Die Hälfte der herkömmlichen Kassen wurden durch Express-Kassen ersetzt. „Wir haben in den einzelnen Einrichtungshäusern je nach Größe zwei bis sechs Blöcke à vier Kassen, also acht bis 24 Selbstbedienungskassen. Auch bei den Express-Kassen gibt es für jeden Block einen Mitarbeiter, der den Kunden bei Bedarf Hilfestellung leistet.

„Nach unserer Erfahrung können mit den Express-Kassen zum einen Spitzen im Kundenaufkommen besser aufgefangen werden, weil schneller weitere Kassen für die Kunden geöffnet werden können. Zum anderen sind auf der Fläche von zwei herkömmlichen Kassen vier Express-Kassen eingebaut, damit erhöht sich die Kassenanzahl insgesamt um 50 Prozent. Beides bedeutet weniger Wartezeit für Kunden an den Kassen“, heißt es weiter.

Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Kunden die Artikel in ihrem Einkaufswagen sehr korrekt und genau scannen. Wir konnten bislang keine nennenswerten Inventurdifferenzen seit Einführung der Express-Kassen feststellen Eine Ikea-Sprecherin

Diebstahl beim eigenen Scannen? Ikea beobachtet sehr korrektes Verhalten

Das Möbelhaus freut sich jedenfalls über eine hohe Kundenakzeptanz beim „unkomplizierten und intuitiven“ Scannen. „Da Mitarbeiter für Rückfragen zur Verfügung stehen, ist auch gewährleistet, dass Kunden Hilfestellung erhalten.“

Und was ist mit Diebstahl? Wird die Lage nicht ausgenutzt und manche Artikel werden nicht gescannt? „Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Kunden die Artikel in ihrem Einkaufswagen sehr korrekt und genau scannen. Wir konnten bislang keine nennenswerten Inventurdifferenzen seit Einführung der Express-Kassen feststellen“, betont die Ikea-Sprecherin.

