In Rees können Schadstoffe am Betriebshof abgegeben werden

In Rees können Bürger wieder Schadstoffe am Wertstoffhof abgeben.

Am Dienstag, 16. Januar, findet in der Zeit von 15 bis 17 Uhr auf dem Wertstoffhof am Melatenweg 152b in Rees die nächste Schadstoffsammlung statt. Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtgebiet Rees haben dort die Möglichkeit, Schadstoffe aus privaten Haushalten an der mobilen Sammelstelle zur umweltfreundlichen Entsorgung abzugeben.

Auch Farben und Batterien

Neben flüssigen, unbrauchbaren Farben und Lacken sind dies Öle, Säuren, Laugen, Medikamente, Batterien, Lösungsmittel, Klebstoffe, Pflanzenschutzmittel, Leuchtstoffröhren sowie Chemikalien aller Art. Dosen und Eimer mit angetrockneten, lösungsmittelfreien Farben und Lacken sind über die graue Restmülltonne zu entsorgen.

Eine Übersicht über Schadstoffe und Problemabfälle, die die Rahmen der Schadstoffsammlung abgegeben werden können, befindet sich auf der städtischen Internetseite (www.stadt-rees.de) unter dem Suchbegriff „Abfallentsorgung“.

