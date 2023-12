Isselburg 21 gegen Stromtrasse an der Issel und Bocholter Aa

Isselburg Isselburg 21 hat ein Problem mit der geplanten Windader West. Was die Bürgerinitiative genau an der Trassenführung kritisiert.

In den Räumen des Heimatvereins Anholt fand die diesjährige Jahreshauptversammlung von Isselburg21 statt. Nach Jahresrückblick und Ausblick auf das kommende Jahr durch den Vorstand und Bericht der Kassenprüfung erfolgte die Entlastung des Vorstandes.

Diskussionsschwerpunkt ist die geplante Gleichstromtrasse Windader West

Aktueller Diskussionsschwerpunkt ist die geplante Gleichstromtrasse Windader West, die zukünftig Strom von den Windenergieanlagen in der Nordsee ins Rhein-Ruhrgebiet leiten soll und in einer Trassenvariante auch durch Isselburg führen soll.

Projekt wird nicht in Frage gestellt

Dabei wird das Projekt nicht in Frage gestellt, die geplante Trassenführung allerdings kritisch betrachtet. So sollen großflächig Niederungsgebiete an Bocholter Aa und Issel in Anspruch genommen werden. Benachbarten Naturschutzgebieten drohen negative Auswirkungen, geplante Hochwasserschutzmaßnahmen stehen infrage und eine weitere großräumige Einschränkung von Entwicklungsmöglichkeiten auf Isselburger Stadtgebiet ist zu befürchten.

Abgrabungen durch das Kieswerk Breels

Das Kieswerk Breels ist 2012 eröffnet worden. Foto: Roy Glisson / WAZ FotoPool

Ein weiterer Themenschwerpunkt bleibt die Abgrabungen durch das Kieswerk Breels. Die massiven Verwüstungen der heimatlichen Kulturlandschaft mit seinen vielfältigen Strukturen und geschützten Plaggeneschböden und vielen anderen schützenswerten Landschaftsbestandsteilen sind bereits jetzt besonders vom Dreiböhmerweg aus zu beobachten.

Die langfristige Aufwertung und bessere Erlebbarkeit der entstehenden Seenlandschaft ist ein wichtiges Ziel der Vereinsarbeit. Dieses Ziel ist nur im Dialog mit allen Akteuren und in kleinen Schritten zu erreichen, die Vereinsarbeit wird mit kleineren Erfolgen belohnt. So wurde auf Betreiben von Isselburg21 der Bau von Aussichtspunkten zur Naturbeobachtung am Peenekamp realisiert.

Bessere Erschließung des Seengebietes

Die bessere Erschließung des Seengebietes durch Wegeverbindungen und Anbindungen an das großräumige Rad- und Fußwegenetz ist Ziel der Vereinsarbeit. Dem Rad- und Fußverkehr mit dem stadtweiten Wegenetz und das Lokalisieren und Entschärfen von Unfall-/Gefahrenschwerpunkten wird sich zukünftig eine Arbeitsgruppe innerhalb des Vereins widmen. Es wird ein Maßnahmenkatalog erstellt, der wichtigen Entscheidern zur Verfügung gestellt werden soll.

Weiterhin sollen von der Arbeitsgruppe attraktive Wander- und Radrouten im Stadtgebiet entwickelt werden, die allen Bürgern und Touristen zugänglich gemacht werden sollen. Es geht es um ein wichtiges Zukunftsthema für die Stadt. Deshalb sind alle interessierten Bürger aufgerufen, ihr Wissen und ihre Wünsche einzubringen. Kontakt per E-Mail an info@isselburg21.de

