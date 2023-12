Isselburg: Einbrecher steigen durch offenes Fenster

Isselburg Durch ein geöffnetes Terrassenfenster sind in Isselburg-Heelden Einbrecher in ein Haus gelangt. Das konnten sie erbeuten.

Am Samstag schlugen Einbrecher zwischen 15.30 und 20.30 Uhr ein Terrassenfenster eines Wohnhauses an der Millinger Straße ein. Der oder die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter 02871/2990.

