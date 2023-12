In Heelden ist eingebrochen worden.

Polizeibericht Isselburg: Einbruch in ein Wohnhaus in Heelden

Heelden In Isselburg-Heeldern ist es in der Dunkelheit zu einem Einbruch in ein Haus gekommen. Wie die Kriminellen sich Zutritt verschafften.

Am Samstagabend drangen Unbekannte gewaltsam in ein Haus auf der Straße Springerlei in Heelden ein. Die Täter hatten zwischen 18.15 und 21.45 Uhr eine zum rückwärtigen Garten gelegene Tür aufgehebelt und das Haus betreten.

Noch keine Angaben zu möglichem Diebesgut

Sie durchwühlten Räume im Obergeschoss als auch im Erdgeschoss. Bei Anzeigenerstattung lagen noch keine Angaben zum Diebesgut vor.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

