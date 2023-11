Isselburg: Einbruch in Schulgebäude und Kindertagesstätte

In Isselburg kam es zu einem Einbruch in eine Schule und eine Kita.

Isselburg Am Stormberg in Isselburg brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude und eine Kindertagesstätte ein. So gelangten sie in die Räume.

In Isselburg sind Unbekannte in der Nacht zu Dienstag, 27. November, zwischen 22 und 5.30 Uhr, in ein Schulgebäude und in eine Kindertagesstätte eingedrungen.

Wie die Täter in die Räumlichkeiten an der Straße Stromberg gelangt sind, ist noch nicht abschließend geklärt. Im Inneren hebelten sie mehrere verschlossene Türen auf. Es liegen noch keine Angaben zu einer möglichen Beute vor.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizei Bocholt unter Tel. 02871/2990.

