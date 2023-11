Polizei Isselburg: Frau wird Opfer eines Betrügers via Handy

Isselburg Ein Betrüger hat eine Frau in Isselburg um Geld gebracht. Der Täter hatte sich am Mittwoch telefonisch gemeldet. So war seine Masche.

Ein Betrüger hat jetzt eine Frau in Isselburg um Geld gebracht. Der Täter hatte sich am Mittwoch telefonisch gemeldet und in englischer Sprache behauptet, dass Hacker das Konto der Frau bei einem Online-Bezahldienst angegriffen hätten. Er wolle nun Maßnahmen durchführen, um die Sicherheit wiederherzustellen.

Polizei warnt

Die geschickt eingefädelte Masche war erfolgreich: Die Frau gewährte dem Unbekannten Zugriff auf ihr Handy. Es kam zur Installation verschiedener Apps und mehreren Abbuchungen. Die Polizei warnt, auf derartige Anrufe einzugehen. Besser ist es, das Gespräch umgehend zu beenden und den genannten Account zu überprüfen und sich im Zweifelsfall über einen sicheren Weg mit dem betreffenden Anbieter in Verbindung zu setzen.

