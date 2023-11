Isselburg: Freie Gesamtschule lädt zum Tag der offenen Tür

Isselburg Samstag gibt es einen Tag der offenen Tür an der Freien Gesamtschule Weitblick in Isselburg. Eltern können wichtigen Termin absprechen.

Die Freie Gesamtschule Weitblick in Isselburg lädt am kommenden Samstag, 25. November, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Für die jungen Gäste werden dann zahlreiche Mitmachaktionen wie Workshops, Basteleien und Rätsel angeboten, alternativ kann sich in Fachvorträgen informiert werden.

Die Fachvorträge finden um 9.15 und um 10.45 Uhr statt. Im Anschluss findet eine Schulführung statt. Was Besucher sicherlich sehr interessieren wird: Beim Besuch am Tag der offenen Tür kann auch ein Termin für die Schulanmeldungen für das nächste Schuljahr abgesprochen werden. Die Schulanmeldungen in der Freien Gesamtschule in Isselburg werden 2024 frühzeitig im Januar durchgeführt. Erfahrungsgemäß sind die Plätze an der Schule beliebt, daher der frühe Anmeldetermin. Wer nicht angenommen wird, hat so noch genügend Zeit, sich andernorts anzumelden.

Mehr Informationen zur Gesamtschule Weitblick gibt es auch unter gesamtschule-weitblick.de im Internet unter nachzulesen.

