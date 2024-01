Isselburg: Gelsenwasser fördert Projekt an Gesamtschule

Isselburg Gelsenwasser-Stiftung fördert mit Bildungsprojekt „von klein auf“ Kindergärten und Schulen. Was elche Anträge bewilligt wurden.

Die Gelsenwasser-Stiftung fördert mit dem Bildungs-Projekt „von klein auf“ Kindergärten und Schulen. Zum dritten Mal in diesem Jahr bewilligte die Jury nun Förderanträge. Bisher erhielten Schulen und Kindergärten in der Region bereits Förderungen in Höhe von insgesamt fünf Millionen Euro. 3.720 Aktionen bewährten sich beim Bildungsprojekt bereits in der Praxis. In der aktuellen Jurysitzung wurden 132.071 Euro für 69 Projekte bewilligt.

An der 36. Jurysitzung zum Bildungsprojekt „von klein auf“ am 22. November haben neben den üblichen Jurymitgliedern aus Schulen, Kindergärten, Landeselternschaft, Schulministerium und Gelsenwasser-Stiftung auch vier Auszubildende der Gelsenwasser AG teilgenommen.

Gewaltpräventions-Training

„Es ist interessant zu beobachten, wie sich die aktuellen gesellschaftlichen Themen und Probleme häufig auch in den Anträgen der Kindergärten und Schulen im Rahmen des Bildungsprojektes ‚von klein auf‘ widerspiegeln“, sagt Dr. Bärbel Kerkhoff, Geschäftsführerin der Gelsenwasser-Stiftung. „Gewaltpräventions-Trainings, Suchtprävention, Persönlichkeitsstärkung – Fördermittel für Projekte aus diesen Bereichen werden in der letzten Zeit zunehmend beantragt und in der Regel auch von der Jury genehmigt.“

In Isselburg erhielt die Freie Gesamtschule Weitblick 2.500 Euro. Damit wird ein Wasserspender finanziert. „Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern einen dauerhaften Zugang auf frisches Wasser ermöglichen. Dazu möchten wir gerne einen Wasserspender anschaffen. Die Kinder haben bei uns dann die Möglichkeit ihre Trinkflasche aufzufüllen und so auch im Unterricht Wasser zu trinken.

Bewerbungsfrist endet am 15. März

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kinder wenig und wenn nur viel Süßgetränke trinken und sind als Schule angefangen Wasser zu kaufen. Da mittlerweile mehrere Kisten pro Tag verbraucht werden, möchten wir aus nachhaltigen und organisatorischen Gründen einen Wasserspende anschaffen. Unsere Schule ist eine Schule im Aufbau und in freier Trägerschaft und die finanziellen Mittel sind dementsprechend beschränkt“, hatte die Schule in der Antragsstellung geschrieben

Bewerbungsfrist für die nächste Jurysitzung endet am 15. März 2024. Förderberechtigt sind Einrichtungen des Elementarbereichs, z. B. Kindergärten, Grundschulen und allgemeinbildende weiterführende Schulen bis zur Sekundarstufe I aus insgesamt 78 Kommunen im Versorgungsgebiet der Gelsenwasser-Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Anträge können jederzeit und ausschließlich über die Webseite unter www.vonkleinaufbildung.de eingereicht werden.

Das Projektbüro, Jennifer Kownatzki, ist für Fragen rund um „von klein auf“ unter der Telefonnummer 0209708-456 oder unter info@vonkleinaufbildung.de erreichbar.

