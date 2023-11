Isselburg: Grauen Mercedes angefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht Zeugen einer Fahrerflucht in Isselburg.

Anholt Die Polizei des Kreises Borken meldet eine Unfallflucht in Isselburg-Anholt. Gesucht werden nun Zeugen des Unfalls mit einem Mercedes.

Beschädigt zurückgelassen hat ein Unbekannter am Dienstag in Isselburg-Anholt ein angefahrenes Auto. Der bei dem Unfall beschädigte graue Mercedes hatte zwischen 9.20 und 11.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Edmund-Janssen-Straße gestanden.

Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter 02871/2990.

