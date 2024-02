Isselburg: Johannes Epping muss vom Vorsitz zurücktreten

Isselburg-Heelden 20 Jahre war seine Vorgängerin im Amt, Johannes Epping muss dieses eher abgeben: Heimatkreis Heelden sucht einen neuen Vorsitzenden.

Über 20 Jahre war seine Vorgängerin im Amt. Johannes Epping hätte man das Gleiche gewünscht. Doch es kommt nun anders. Nach sechs Jahren als Vorsitzender des Heimatvereins Heelden muss Epping sein Amt niederlegen. Gezwungernermaßen. Die Gesundheit macht dem engagierten Heeldener einen Strich durch die Rechnung. Denn auf diese muss Epping sich nun konzentrieren.

„Ich habe fast alle meine gewünschten Ziele erreicht. Der Heimatverein Heelden e.V. steht auf gesunden Beinen. Er hat laufen gelernt, trägt aber noch Windeln“, sagt Epping. So wie er sich den Heimatverein vorstelle, „ist der Erfolg nicht an eine Person gebunden.“

Aufgaben auf viele Schultern verteilt

Der Verein habe sich verjüngt. Und mehr noch: „Wir haben die Arbeit auf viele Schultern verteilt und die Satzung zeigt die Antworten auf, sollte es Fragen geben.“ Johannes Epping hatte 2018 den Vorsitz des heutigen Vereins von Traudel Feldhaus übernommen. „Bevor der Heimatkreis ganz einschläft, bin ich bereit den Job zu übernehmen“, meinte Epping damals, „aber ich brauche Unterstützung von weiteren Mitgliedern.“

Egal wer mein Nachfolger, meine Nachfolgerin wird, ich wünsche ganz viel Spaß und Erfolg bei diesem Ehrenamt Johannes Epping - Vorsitzender Heimatkreis Heelden

Mittlerweile ist aus dem Zusammenschluss Heimatkreis dank Epping und seinen Mitstreitern ein eingetragener Verein geworden. Dieser benötigt nun einen Nachfolger. „Egal wer mein Nachfolger, meine Nachfolgerin wird, ich wünsche ganz viel Spaß und Erfolg bei diesem Ehrenamt. Die Gesundheit geht vor und ein junger Verein braucht eine engagierte, tatkräftige und einfühlsame Führung, die nicht durch private Einschränkungen abgelenkt wird“, so Epping.

Neuer Vorsitzender wird gesucht

Am 21. Februar findet nun um 19 Uhr am Heeldener Vereinsheim die Mitgliederversammlung des Heimatvereines Heelden e. V. statt. Neben einem Rückblick zum vergangenen Jahr und den entsprechenden Kassenberichten wird die außerordentliche Wahl des Vorstandes auf der Tagesordnung stehen. Epping wird selbst an der Sitzung nicht teilnehmen können, da er sich in einer Reha-Maßnahme befindet.

Trotzdem sind seine Gedanken natürlich bei dem Heimatverein. Auch in Zukunft. „Ich wünsche dem Heimatverein Heelden e.V. gutes Gelingen und viele gesellige Stunden.“

