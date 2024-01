Isselburg: Klärschlamm kann wieder abgefahren werden

Luftbild Klärwerk an der Isssel.

Isselburg Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben wird in Isselburg entsorgt. So können Bürger Termine dafür ausmachen.

Der Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben ist regelmäßig abzufahren und zu entsorgen. Das Unternehmen Heinrich Garvert GmbH & Co. KG aus Borken wurde nun für die Entsorgung des Klärschlamms von der Stadt Isselburg beauftragt. Für eine Terminabsprache zur Abfuhr der jeweiligen Anlagen können sich Bürger an die Firma Heinrich Garvert GmbH & Co. KG unter der Telefon-Nummer: 02861/ 930 30 wenden.

Diese Gebühren werden fällig

Für die Entsorgung des Klärschlamms werden durch die Stadt folgende Gebühren für das Jahr 2024 erhoben: Kleinkläranlagen 38 Euro pro abgefahrenem Kubikmeter, Gruben ohne Abfluss 21 Euro pro abgefahrenem Kubikmeter.

Nähere und weitere Informationen zur Abwasserbeseitigungssatzung findet man auch auf der Homepage der Stadt Isselburg unter www.isselburg.de.

