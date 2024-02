Werth Der preisgekrönte Bartion Dilian Kushev tritt am 16. März in Werth auf. Diese Lieder sind bei dem Konzert vorgesehen.

Der preisgekrönte Bariton Dilian Kushev gastiert auch 2024 wieder in der Evangelischen Kirche in Werth– in diesem Jahr aber mit einem brandneuen Crossover-Programm unter dem Titel: „Classic meets Pop & Rock“. Der Eintritt ist frei, Spenden sind am Ausgang willkommen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Ikea Emmerich/Kleve: Neuer Trick verkürzt Wartezeit deutlich

Emmerich: Niederländer wollen mehr militärische Tiefflüge

Rees: MFR bietet Trauerbegleitung für Kinder kostenlos

Emmerich: Schaden Wassersäcke den Emmericher Straßenbäumen?

Am Samstag, 16. März 2024, 19.30 Uhr, erklingen Stücke wie „Hello“ (Lionel Richie), „You Raise me Up“ (u. a. Westlife), „The Final Countdown” (Europe), „Hallelujah” (u. a. Leonard Cohen), „New York” (Frank Sinatra), „Open your Heart” (Europe) und viele mehr. Aber auch Klassik-Fans werden auf ihre Kosten kommen, denn der facettenreiche Solist bringt auch wieder einige klassische Werke zur Aufführung.

Die Erfolge von Dilian Kushev

Der 1974 geborene bulgarische Musiker Dilian Kushev blickt auf eine beachtliche Karriere zurück: Er hat rund 3000 Kirchen-Konzerte in Ost- und Westeuropa gespielt, ist Preisträger des Londoner Royal College of Music 2013 und Silbermedaillengewinner des 7. World Song Festivals. 2017 erhielt er in Thessaloniki die Goldene Olivenbaum-Medaille für sein Engagement in der Musik.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg