Närrische Töne gab es auf der Orgel in Anholt.

Konzert Isselburg: Närrische Töne begeistern Publikum in Anholt

Isselburg-Anholt Lebensfreude pur holten die Organisten in der St.-Pankratius-Kirche in Isselburg aus den Tasten der nun teilrenovierten Orgel.

Das war wirklich Lebensfreude pur, was die Organisten in der Kirche St.Pankratius aus den Tasten der nun teilrenovierten Orgel herausholten. Eine tolle Mischung aus heiterer Orgelliteratur und fröhlichen Karnevals-Oldies begeisterten die Zuhörer in der sehr gut besuchten Kirche.

Andrea Wesendonk, Martin Boland und Sven Josten hatten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Das Publikum konnte auf einer Leinwand den Organisten zuschauen. Es wurde mit den Fingern geschnippt, den Füßen gewippt, viel geklatscht und mitgesummt und gesungen.

Kraftvolle, närrische Töne

Schon zu Beginn des Konzertes bei der „Intrada in Jazz“ und dem „Entertainer“ mit Andrea Wesendonk an der Orgel sprang der Funke der Leichtigkeit auf das Publikum über. Martin Boland spielte unter anderem ein Medley der Bläck Fööss und spätestens beim „Mer lassen de Dom in Kölle“ und „Lever Jott, jiv uns Wasser“ wussten die Besucher, dass die Orgel auch kraftvolle närrische Töne kann.

Sven Joosten improvisierte dann ein Stimmungs-Medley. Leider traute sich dabei keiner, auch in der Kirche zu tanzen. Nach dem Narhalla-Marsch kamen die Organisten gut gelaunt in den Kirchenraum und freuten sich über einen langanahaltenden Applaus für dieses vergnügliche Orgelstündchen.

Weitere Spenden gesammelt

Und die Einladung „Wenn die Organisten runter kommen, so habt ihr richtig es vernommen, soll ein Orgellikörchen euch schmecken, als Gruß von den Anholter Orgelgecken“ wurde gerne angenommen. Belohnt wurden die Orgelretter für diese tolle Idee mit 800 Euro für die weitere Orgelsanierung im 2. Halbjahr 2024.

