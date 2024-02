Isselburg: Protest gegen Abholzung an der Bocholter Aa

Mitglieder des ASV Anholt ärgern sich über den Kahlschlag an der Aa in Isselburg-Anholt. Der Angelverein wurde über Fällaktion nicht informiert und beklagt die Zerstörung von Biotopen.

Isselburg Naturschützer sind schockiert über den Kahlschlag an der Bocholter Aa. Aus diesem Grund sei die Abholzung der Uferböschung ein Skandal.

Dieser Anblick schockiert die Mitglieder des Anholter Angelsportvereins, aber auch Naturschützer und Spaziergänger. Innerhalb weniger Tage wurden ganze Biotope an der Bocholter Aa abgeholzt. Der Angelsportverein als Pächter des betroffenen Uferbereiches protestiert gegen die Abholzung.

Die Bezirksregierung hat einen Kahlschlag veranstaltet, der nicht nachvollziehbar ist Michael Kempers - Zweiter Vorsitzender Anholter Angelsportverein

Bei einem Ortstermin auf der Brücke zwischen Isselburg und Suderwick in der Nähe des Restaurants Brüggenhütte machten die Vertreter des Angelsportvereins ihrem Ärger Luft. „Laut Deichschutz- und Hochwasserrichtlinien darf ein Deich nicht bepflanzt sein, deswegen sollte der Deich abgeholzt werden“, erklärte Michael Kempers, zweiter Vorsitzender des Anholter Angelsportvereins, „doch die Bezirksregierung hat einen Kahlschlag veranstaltet, der nicht nachvollziehbar ist. Neben dem Deich wurde auch die davor liegende Uferböschung komplett gerodet. Auf dem rund einen Kilometer langen Bereich von der Brüggenhütte bis zur Roten Spieker Staue, wo vor kurzem noch Bäume und Sträucher vielen Tieren Schutz und Nahrung boten und den Anglern ein idyllisches Terrain, stehen nur noch einige Baumstümpfe. „Was hier passiert ist, ist ein Skandal“, erläuterte Kempers. „Das war ein beliebter Treffpunkt für Fotografen, die seltene Vögel, wie zum Beispiel den Eisvogel, abbilden konnten.“ „Unter den hier stehenden Büschen hatte sich eine Vielzahl von Fischen zum Schutz vor Räubern niedergelassen“, ergänzte er, „wir haben hier alles daran gesetzt, den Fischbestand zu hegen und zu pflegen. Und der hat sich in der letzten Zeit gut entwickelt, wie eine kürzlich vom LANUV durchgeführte Fischzählung ergab.“

Die Uferböschung im früheren Zustand. Foto: Laurenz Legeland / Emmerich

Abholzung des Biotops verschärft Probleme

Laut dem Angelverein gibt es durch Wasserentzug, Stauhaltung, fehlende Beschattung vor allem bei Niedrigwasser erhebliche Probleme in der Bocholter Aa, die sich durch die Abholzung des Biotops weiter verschärfen werden. „Aus Gründen des Hochwasserschutzes soll aus diesem bei Anglern, Spaziergängern und Naturfreunden beliebten Gebiet ein strukturloser Kanal gemacht werden“, so Kempers, „die Gehölze befanden sich dabei nicht auf dem Deichkörper sondern in der Aue, unmittelbar am Fluss.“ Die Angelfreunde können angesichts der vielen Diskussionen über den Klimawandel und der immensen Kosten und Anstrengungen für Renaturierungen an der Stelle nicht nachvollziehen, dass nun der Bocholter Aa die wenigen Gehölze zur Beschattung genommen werden.

„Vermutlich hätte man den Protest, den wir als Pächter und damit Hauptnutzer dieses Gewässers nun öffentlich führen, vermeiden können, wenn es seitens der Behörden den Ansatz einer Information im Vorfeld gegeben hätte“, machte der zweite Vorsitzende sichtlich verärgert deutlich, „ein solch geheimes Vorgehen ist unprofessionell und in höchstem Maße bürgerunfreundlich.“

Unterstützung bekamen die Angler vor Ort von der NABU-Gruppe Anholt, die sich dem Protest anschließt.

