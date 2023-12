Isselburg: Radfahrer stürzt auf eisglatter Straße

Ein Radfahrer in Isselburg stürzte bei Eisglätte.

Isselburg Ein Radfahrer aus Isselburg stürzte bei Glatteis und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. So ereignete sich der Unfall.

Nach einem Sturz auf eisglatter Straße in Isselburg brachte am Donnerstagmorgen, 7. Dezember, 6.45 Uhr, der Rettungsdienst einen Radfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 49-jährige Isselburger hatte die Ochsenstraße in Fahrtrichtung Im Geer befahren. Als er auf diese nach rechts abbiegen wollte, stürzte er.

