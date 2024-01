Isselburg: Schick und die „Allgäu 6“ kommen nach Werth

Isselburg-Werth Die Band Berthold Schick und die „Allgäu 6“ treten in Isselburg-Werth auf. Und das anlässlich eines besonderen Jubiläums.

Die Isselmusikanten sind eine Egerländer-Formation des Isselburger Blasorchesters, die für ihre zünftige Blasmusik über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Vor allem auf den Schützenfesten im Umkreis der Stadt an der Issel und natürlich auch in Isselburg selbst, sind sie ein gern gesehener, musikalischer Gast.

Die Isselmusikanten gibt es 2024 nun ein halbes Jahrhundert. Anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums laden die Musiker am 2. März zu einem Konzert von „Berthold Schick und seine Allgäu 6“ in der Stadthalle Werth ein. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Isselmusikanten werden diese sogar tagsüber zudem auf einem Workshop von Berthold und seinen Kollegen unterrichtet.

Hier gibt es Karten zum Konzert

Abends dann spielen „Berthold Schick und seine Allgäu 6“ dann zum Konzert auf. „Für das leibliche Wohl ist gesorgt“, heißt es in der Ankündigung. Los geht es um 19 Uhr, Einlass ist bereits um 18 Uhr.

Karten zur Veranstaltung sind über www.isselmusikanten.de. Vorverkaufsstellen sind außerdem die Sparkasse Westmünsterland in Isselburg, die Tourist-Info in Anholt und Radio Schaffeld in Werth. Karten kosten 17 Euro im Vorverkauf und 19 Euro an der Abendkasse.

