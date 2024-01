Isselburg: Schmuck aus einem Haus in Heelden gestohlen

Isselburg-Heelden Am Uhlenburger Weg in Isselburg-Heelden drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. So verschafften sich die Diebe Zugang.

In ein Einfamilienhaus am Uhlenburger Weg in Isselburg-Heelden sind Unbekannte zwischen Sonntag, 6. Januar, 4 Uhr, und Samstag, 13. Januar, 23 Uhr, eingebrochen, berichtet die Kreis Borkener Polizei. Durch einen Kellerschacht verschafften sich die Täter Zugang. Sie Täter durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Uhren, Schmuck und eine Musikanlage.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Telefon 02871/2990.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Weniger Paare gaben sich das Ja-Wort

Rees: Wo jetzt auch in Empel ein Defibrillator hängt

Emmerich: Menschen-Knochen am Friedhof wurde frei gespült

Emmerich: Hähnchenverkäufer bremst Verkehr bei Kaufland aus

Rees: Wasserspraypark kommt voran

Emmerich/Rees: E-Auto-Kauf wird ohne Umweltbonus ausgebremst

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg